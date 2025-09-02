764 лв. линия на бедност за 2026 г., синдикати искат повече

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда новия размер на линията на бедност за 2026 година. Правителството предлага тя да стане 764 лева при 638 лева сега – увеличение с близо 20%. Според кабинета сумата е изчислена по методиката на Евростат и отговаря на реалните данни за доходите и условията на живот.

Синдикатите обаче настояват за по-висок праг. КНСБ предлага линията на бедност да бъде 782 лева или 400 евро, за да отчита инфлацията на малката потребителска кошница. КТ „Подкрепа“ иска промяна в методиката и обвързване със стойността на издръжката на живота, така че да се гарантира адекватна социална защита.

От КНСБ подчертават, че линията трябва да е с 18 лева по-висока от предложената от правителството, а също така настояват за ежегодна оценка на адекватността ѝ чрез сравнение със специална потребителска кошница за социалния минимум.

Работодателските организации подкрепят предложения от правителството размер, като смятат, че нормативната уредба е приложена правилно. От Българската стопанска камара посочват, че моделът позволява ръст от 20%, при положение че средните доходи нарастват с 12–14%.