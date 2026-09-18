50 евро помощ за уязвими граждани заради поскъпването на горивата

Мерки за уязвими граждани и към индустрията заради повишаващите се цени на горивата обяви днес правителството, съобщава OFFNews.
Първата мярка
е еднократна помощ от 50 евро за семейства с ниски доходи, под линията на бедност. Мярката е наречена „Инфлационен чек“, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Изплащането ще започне от октомври.
Тази еднократна помощ ще бъде насочена и деца без родителска грижа; подпомагане на граждани с целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали.
За помощта не се изисква подаване на документи. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата. Мярката ще достигне до около 550 хиляди граждани.
Втората мярка
е премахване на акциза върху пропан-бутана. Целта е да се намали ефектът от поскъпващите горива както за потребителите на бензиностанциите, така и за бизнеса.
Третата мярка
са субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози, с акцент върху малките и отдалечени населени места.
Четвърта мярка
предвижда помощи за земеделски производители. Те ще получат 44 евроцента подкрепа за литър гориво.
„Една голяма част от мерките, които вече сме задействали, са заложени в бюджет 2026 г. Това са 170 млн. евро, които предвидихме като помощ за земеделските производители. Те ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само кратко сравнение – Франция по същата линия подпомага с 15 цента на литър, Испания с 20 цента на литър. Гърция и Румъния не са предвидили такова подпомагане“, заяви земеделският министър Пламен Абровски. Целта, по думите му, е срещу ръста на цените да се работи още в началото на веригата.
„Край на хеликоптерните пари“
„55 млн. бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи, по-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари. Отделно правителството изработи изцяло нов пакет от мерки, таргетирани, край на хеликоптерните пари, мерки, които са насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население – над 550 000 български граждани, ще бъдат директни бенефециенти на тази подкрепа. Субсидии, насочени към структуро-определящи сектори – публичен транспорт, училищни, медицински превози. Премахваме акциза на пропан-бутана, това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза на всички граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията. Тези мерки са изключително важни и са разработени в най-подходящия момент“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
Попитан очаква ли нов голям скок в цените на храните, Пламен Абровски отговори, че големият ръст е бил от началото на 2024 г. до август 2025 г., когато се заговори за прием в еврозоната, но нямаше мерки срещу необосновано поскъпване.
„Голяма част от мерките, които ние вече сме задействали, бяха предвидени в бюджета за 2026 г. Докато някои хора лягаха под чадърите и си почиваха, правителство не спря да работи за своите граждани“, обяви министърът на земеделието и храните.
Един коментар
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