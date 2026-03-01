23-ма областни директори на МВР вече са сменени, предстоят още рокади

Сериозни кадрови промени текат в системата на МВР. До момента са сменени 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции в страната. Останалите на този етап запазват постовете си, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев в ефира на Нова телевизия.

По думите му има изготвен план за работа по организацията на изборите, който вече е стартирал. В петък от 9:00 ч. в Главна дирекция „Национална полиция“ ще се проведе национално съвещание с ръководителите на всички главни и областни дирекции на МВР. Темата – подготовката и гарантирането на законосъобразен вот.

„Никой не е непоклатим“

Дечев подчерта, че дори новоназначените директори не трябва да се считат за недосегаеми.

„Ако забележим видими нарушения на закона, това няма да ни попречи да сменим и тях“, заяви министърът.

Той обясни, че част от освободените ръководители е срещал лично, а с други са разговаряли членове на неговия екип. Според него доверието в областните директори е ключово условие за провеждането на честни, демократични и законосъобразни избори.

Следват проверки и по-ниските нива

Предстоят смени и на директори на районни управления.

„Започнахме от най-високото ниво – главен секретар и заместник-главен секретар, продължихме с областните директори, предстои преглед и на директорите на районни управления“, каза Дечев.

Той посочи, че в МВР разполагат със статистика за изборни секции, в които при различни вотове се отчита 90% подкрепа първо за една партия, а след това – за нейния политически опонент. По думите му това поражда съмнения и изисква внимателен анализ.

Министърът подчерта, че МВР има ключова роля в изборния процес, но отговорност носят и областните управители, както и политическите партии.

Отрече натиск по разследването „Петрохан“

Дечев коментира и критиките към него, като заяви, че атаките са започнали още в първия му работен ден.

Той отрече да е оказвал натиск върху разследващи по случая „Петрохан“ и уточни, че единствено наблюдаващият прокурор може да дава указания по конкретно разследване.

„Имам право да бъда информиран на какъв етап е разследването и какви действия са извършени, но нямам право да давам указания“, подчерта министърът.

Според него изясняването на обективната истина е важно и заради общественото напрежение около случая, което създава среда на недоверие и конспиративни теории в навечерието на изборите.

Разнопосочни реакции

Бившият вътрешен министър Цветан Цвеканов коментира по bTV, че смяната на областните директори трябва да бъде базирана на ясен анализ – резултати, работа по изборни нарушения и предприети действия, за да не се създава усещане за политическа намеса. По думите му честите рокади в системата през последните години водят до нестабилност.

На противоположна позиция застана бившият служебен министър Иван Демерджиев. Според него сериозни кадрови промени са задължителни, ако кабинетът иска да гарантира честни избори.

„Не става дума за чистка, а за прочистване на системата“, заяви той в ефира на Нова телевизия.

