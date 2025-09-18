БългарияИзбор на редактораКриминалеНовини
18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя
18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, напомнят от Од на МВР – Пловдив.
„Всеки ден, водачите на двуколесни превозни средства – велосипеди, електрически тротинетки, скутери, мотопеди и мотоциклети – се изправят пред пътя с много по-малко защита от вас, шофьорите.
Те са бързи, пъргави и често трудно забележими…, но те са и родители, синове и дъщери, приятели.
Призоваваме Ви да споделите пътя. Да им дадете пространство. Защото зад всяка каска… се крие живот, който си струва да бъде защитен“, апелират от пловдивската полиция.
Това е оксиморон по Територията,,няма такъв ден , няма и да има!