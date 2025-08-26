Трудовите възнаграждения автоматично ще се превалутират след влизането на еврото

„Трудовите възнаграждения автоматично ще се правалутират след въвеждането на единната европейска валута от първи януари. Те ще се преизчисляват в евро по официалния курс на БНБ – 1,95583 лева за евро и ще се закръгляват в полза на хората“, това каза Атанас Чернаев, директор на Дирекция „Инспекция по труда“- Пловдив по време на информационно събитие за повишаване осведомеността за еврото, трудовите договори и възнагражденията. В събитието се включиха представители на работодатели и на национално представителните синдикални организации в региона.

По време на информационното събитие Чернаев обясни, че промените с еврото не налагат да се подписват нови договори или да се преподписват настоящите такива. Той допълни, че на сайта www.evroto.bg има информация, както и калкулатор, на който всеки може да превалутира своята заплата.

„Ако работещите считат, че правата им са нарушени при правалутирането на заплатитет, те могат да се обръщат към контролните органи на Инспекцията по труда“, категоричен бе Чернаев.

По време на форума бяха представени и резултати от контролната дейност на териториалната дирекция за седемте месеца на 2025 г. Инспекторите по труда са извършили 2392 бр. проверки, при които са установили 4812 бр. нарушения на трудовото законодателство. Установените случаи на работа без трудов договор са 66 бр.

Инспекторите по труда от ДИТ Пловдив са приложили 59 пъти мярката спиране на обекти, площадки, машини и съоръжения. За посочения период са съставени 183 акта за установяване на административни нарушения.

От Дирекцията са предоставени 744 бр. разрешения за наемане на непълнолетни лица. Дирекцията в град Пловдив е сред първите пет града в страната с най-много на брой предоставени разрешения.

В приемната за граждани в ДИТ Пловдив са проведени 1599 бр. консултации на граждани по въпроси, свързани с трудовото законодателство.