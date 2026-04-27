Транспортният бранш отчита рязко увеличение на Гражданска отговорност

Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ) излезе с отворено писмо до институциите, президента, председателя на Прогресивна България Румен Радев, КЗК, КФН, в която изразява тревога и възмущение от случващото се на застрахователния пазар в страната след ограничаването на дейността на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве“. От бранша сигнализират за данни за картелно споразумение между застрахователни компании, рязко и необосновано увеличение на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ и реална заплаха от масови фалити в транспортния сектор.

Свидетели сме на координирано, едновременно и масово увеличение на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ в диапазон от 70% до 300%, без каквато и да е икономическа логика или пазарно обоснование. Още преди седмици БАСАТ официално сигнализира компетентните институции за наличие на картелно споразумение между основните застрахователни дружества, което очевидно към момента се реализира на практика. Допълнително притеснителен факт е, че: някои застрахователни компании отказват да сключват полици „Гражданска отговорност“, което създава съмнение, че не желаят да участват в договорените нива на картела; липсва реална конкуренция на пазара; българските транспортни компании са поставени в ситуация на икономическа принуда и изкуствено завишени разходи“, се казва в отвореното писмо.

От бранша алармират, че цените на „Гражданска отговорност“ в България вече многократно надвишават нивата в съседни държави, като това поставя българските превозвачи в неконкурентна позиция на европейския пазар.

„Секторът, който е гръбнак на икономиката и е изграждан в продължение на десетилетия, е поставен пред реален риск от масови фалити. Създалата се ситуация не може да бъде определена по друг начин освен като пазарна манипулация с всички белези на картел, водеща до: изкуствено покачване на цените елиминиране на конкуренцията системен натиск върху бизнеса

Настояваме за: 1. Незабавна проверка от КЗК за наличие на картелно споразумение и координирани действия между застрахователите 2. Пълна проверка от КФН относно основанията за драстичното увеличение на цените и поведението на участниците на пазара 3. Намеса от страна на държавата за възстановяване на реалната конкуренция и защита на бизнеса 4. Ясни и публични отговори от всички компетентни институции в кратки срокове В случай че не бъдат предприети незабавни и адекватни мерки, БАСАТ ще организира ефективни протестни действия, включително: блокиране на основни пътни артерии национални протестни акции Няма да допуснем унищожаването на българския транспортен бизнес, който сме изграждали повече от 30 години, в резултат на съмнения за коордирани действия и институционално бездействие. Очакваме спешна реакция. С уважение, Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ)„, се казва още в отвореното писмо.