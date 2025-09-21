Руснаци и британци продават имотите си в България

Чуждестранните вложения в недвижими имоти се свиват, а нетният поток за първите седем месеца на 2025 г. е отрицателен

Вложенията на чужденци в български имоти отново бележат спад. За периода януари–юли 2025 г. нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11,5 млн. евро, показват данни на Българската народна банка. За същия период на 2024 г. отрицателният поток е бил значително по-нисък – едва 2,5 млн. евро.

Това означава, че повече чужденци са продали имотите си у нас, отколкото са купили, съобщава pariteni.bg. Сред основните продавачи са руски и британски граждани, които през последните години активно придобиваха къщи и апартаменти в България.

Общият обем на преките чуждестранни инвестиции в страната остава положителен – 1,145 млрд. евро за първите седем месеца на 2025 г., но е с 46,6 млн. евро (3,9%) по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Само през юли 2025 г. потокът е положителен и възлиза на 261,3 млн. евро, при 248,7 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба също отчита ръст, като достига 1,991 млрд. евро спрямо 1,579 млрд. евро за януари–юли 2024 г., но тенденцията при имотите показва ясно охлаждане на интереса на чуждестранните купувачи.

