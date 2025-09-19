Ракиджии готвят масови протести

Страната е на прага на „ракиена революция“ заради промени в Закона за виното и спиртните напитки

Предложените промени в Закона за виното и спиртните напитки предизвикаха сериозно недоволство сред собствениците на малки дестилерии и любителите на домашната ракия. Проектът предвижда ограничаване на варенето на високоалкохолната напитка до 30 литра и то само при условие, че суровината е собствено производство.

Основното възмущение идва от факта, че разрешените количества са твърде малки и не отговарят на реалното потребление в българските семейства. По думите на хора от бранша това е опит да се орежат традиции, които са част от бита на народа от векове.

Собственик на казан за варене на ракия от пловдивско село даде конкретен пример: „Ако едно петчленно семейство пие по 50 милилитра на човек вечер, 30 литра ще стигнат само за четири месеца. Ако оставим ракията само за уикенди и празници, пак няма да е достатъчно, защото заедно с официалните празници излиза, че трябват поне 33 литра. Тези сметки показват колко нереалистичен е този лимит“.

Според представители на сектора мярката ще доведе до масови фалити на над 3500 лицензирани казана в страната, които разчитат на услугата изваряване. Те предупреждават, че подобно ограничение ще отвори широко вратата за сивата икономика и ще засегне не само дестилериите, но и производителите на оборудване.

В изказванията им се усеща силно напрежение, като се правят сравнения с други спорни решения в земеделието през последните години. Протестиращите дори заявяват, че страната е на прага на „ракиена революция“.

Междувременно Министерството на земеделието и храните обяви, че публикуваният на 15 септември проектозакон е временно свален от платформата за обществени консултации. Причината са множеството критики и коментари, основно от малки производители. От ведомството уверяват, че предстои допълнителен диалог със засегнатите страни, за да бъде намерен баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След нови консултации проектът отново ще бъде публикуван за обсъждане.