Ракиджии готвят масови протести

Страната е на прага на „ракиена революция“ заради промени в Закона за виното и спиртните напитки
Предложените промени в Закона за виното и спиртните напитки предизвикаха сериозно недоволство сред собствениците на малки дестилерии и любителите на домашната ракия. Проектът предвижда ограничаване на варенето на високоалкохолната напитка до 30 литра и то само при условие, че суровината е собствено производство.
Основното възмущение идва от факта, че разрешените количества са твърде малки и не отговарят на реалното потребление в българските семейства. По думите на хора от бранша това е опит да се орежат традиции, които са част от бита на народа от векове.
Собственик на казан за варене на ракия от пловдивско село даде конкретен пример: „Ако едно петчленно семейство пие по 50 милилитра на човек вечер, 30 литра ще стигнат само за четири месеца. Ако оставим ракията само за уикенди и празници, пак няма да е достатъчно, защото заедно с официалните празници излиза, че трябват поне 33 литра. Тези сметки показват колко нереалистичен е този лимит“.
Според представители на сектора мярката ще доведе до масови фалити на над 3500 лицензирани казана в страната, които разчитат на услугата изваряване. Те предупреждават, че подобно ограничение ще отвори широко вратата за сивата икономика и ще засегне не само дестилериите, но и производителите на оборудване.
В изказванията им се усеща силно напрежение, като се правят сравнения с други спорни решения в земеделието през последните години. Протестиращите дори заявяват, че страната е на прага на „ракиена революция“.
Междувременно Министерството на земеделието и храните обяви, че публикуваният на 15 септември проектозакон е временно свален от платформата за обществени консултации. Причината са множеството критики и коментари, основно от малки производители. От ведомството уверяват, че предстои допълнителен диалог със засегнатите страни, за да бъде намерен баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.
След нови консултации проектът отново ще бъде публикуван за обсъждане.
Един коментар
Поредната бомба, която някой съзнателно пусна, за да се отклони общественото внимание от други много важни теми. И след това премиерът или там някой друг, да излезе герой, като не го допусне. Тоя филм сме го гледали толкова много пъти. Ама паметта ни е къса. И всеки път се хващаме на такава стръв.