Повече нови фирми, но и ръст на фалитите в края на 2025 г.

Скокът на банкрутите значитело изпреварва този на новите регистрации и подсказва за нарастващ натиск върху малкия и средния бизнес

Над 85% от всички нови фирми и банкрути са концентрирани в сектора на търговията и услугите

През четвъртото тримесечие на 2025 г. в България са регистрирани 11 596 нови правни единици, докато 1 251 фирми са влезли в процедура по несъстоятелност или фалит, включително обявените в несъстоятелност, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Това е ръст от 4.1% при новорегистрираните предприятия и 7.4% при фалиралите спрямо същия период на 2024 г.

Сравнено с третото тримесечие на 2025 г., регистрациите на нови фирми нарастват с 0.4%, а фалитите – със 23.3%, което сигнализира засилен натиск върху някои сектори на икономиката

Най-голям относителен дял както сред новорегистрираните, така и сред банкрутиралите фирми имат предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 86.7% и 87.9% от общия брой

Пловдивски ъгъл:

Пловдивският регион са регистрирани над 40 000 предприятия (по данни от 2024г.), което е най-високият брой сред областите в Южен централен статистически район и значително повече отколкото в съседните Пазарджик и Хасково. В контекста на общата статистика за 2025 г., това означава, че част от новорегистрираните фирми и случаите на банкрути вероятно са концентрирани именно тук. Макар НСИ да не публикува подробни данни за регистрации и несъстоятелности на ниво област в тримесечните си прессъобщения, по-големият дял на бизнес активност в Пловдив говори за силно присъствие на регионални компании сред общите национални тенденции (особено в търговията, услугите и свързаните с тях сектори).

Тенденции

Експертите отбелязват, че въпреки увеличението на нови регистрации, нарастващият брой на несъстоятелности подсказва трудности при задържането на устойчив бизнес, особено при по-малките фирми, които често изпитват проблеми с ликвидността и конкуренцията.

Ръстът на фалитите, който значително изпреварва този на новите регистрации на тримесечна база, подсказва за нарастващ натиск върху малкия и средния бизнес.

Фактът, че над 85% от всички нови фирми и банкрути са концентрирани в сектора на търговията и услугите, показва свръхнасищане на пазара, силна конкуренция и ограничени маржове за оцеляване. Именно в този сектор най-често оперират малки семейни и еднолични фирми, които са най-уязвими при колебания в разходите, потреблението и достъпа до финансиране.

Рязкото увеличение на несъстоятелностите спрямо предходното тримесечие може да се тълкува и като ефект от отложени проблеми – фирми, които са успявали временно да се задържат, но в края на годината са били принудени да прекратят дейността си. Това поставя въпроса не толкова за броя на новите регистрации, а за качеството и устойчивостта на бизнес средата.

Ако тенденцията се запази и през 2026 г., все по-ключови ще стават фактори като достъп до кадри, стабилно финансиране и адаптация към променящата се икономическа среда.