Демира Недева е само на 19 години, но вече притежава над 4.5 килограма медали от десетки национални и международни математически състезания. За нея всеки медал е не просто отличие, а символ на труд, отдаденост и постоянство.

Интересът ѝ към математиката се запалва още на летен лагер в училищните ѝ години и оттогава науката е неизменна част от живота ѝ. След като завършва Математическата гимназия в Пловдив, Демира посвещава часове всеки ден на подготовка за състезанията – „по-добре седем дни по два часа, отколкото шест дни почивка и на седмия – 10 часа“, казва тя с усмивка.

Сред най-ценните ѝ отличия е сребърният медал от Младежката Балканска олимпиада по математика през 2021 г., когато за първи път става част от националния отбор на България. Любимата ѝ област е „Теория на числата“, а нейният талант ѝ дава възможност да участва в международни програми като PRMOYS Europe в Оксфорд и два пъти в световния ученически форум Regeneron ISEF в САЩ, където представя проекти в различни области – от математика до поведенчески и социални науки.

Днес Демира е студентка с пълна стипендия в Станфорд, един от най-престижните университети в света.

„Да получа пълна стипендия беше като парчето торта след състезания – само че в 10-годишен мащаб“, споделя тя.

„Математиката ме научи, че уроците никога не свършват и човек не трябва да се взима твърде насериозно.“

Талантливата пловдивчанка е и лице на информационна кампания „Смятай“ на Kaufland и Съюзът на математиците за въвеждането на еврото в България, която цели да покаже, че математиката е не само наука, но и вдъхновение – за дисциплина, критично мислене и креативност. Демира Недева доказва, че тези качества могат да отключат врати към успеха и да превърнат младите хора в пример за целеустременост и амбиция.