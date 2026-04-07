Пловдив се превръща в логистичен център на България

Автоматизацията в логистиката вече не е въпрос на избор, а на оцеляване. Това е една от най-ясно очертаните тенденции, която се открои по време на най-голямото европейско изложение за интралогистика – LogiMAT 2026 в Щутгарт. Събитието събра над 1 650 изложители и повече от 60 000 професионалисти от над 80 държави, превръщайки се в ключова платформа за обмен на знания и представяне на най-новите технологии в сектора.

Тенденциите от изложението бяха представени в Пловдив от Емил Димитров, мениджър логистика в LOGISTICS 99, по време на специализирано събитие, организирано съвместно с Българската асоциация по снабдяване, „Logistics 99“ и „Bultex 99“. Домакин на срещата бе новият логистичен център на „Логистикс 99“ в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона, където се събраха над 60 представители на водещи български и международни компании.

„Автоматизацията вече не е конкурентно предимство – тя е базово изискване. Компаниите масово внедряват автономни мобилни роботи AGV, AMR системи и решения от типа „goods-to-person“, които значително оптимизират процесите и повишават ефективността“, подчерта Емил Димитров.

По време на събитието председателят на Българската асоциация по снабдяване Арно Куюмджиян заяви, че Пловдив вече се утвърждава не само като индустриален, но и като логистичен център на България. Тази трансформация се подкрепя от бързото развитие на Тракия икономическа зона, която привлича инвестиции, инфраструктура и иновации, необходими за модерната логистика.

„Уверен съм, че нашите домакини от Logistics 99 са отлично позиционирани, с тази модерно оборудвана нова логистична база, да отговорят на всички изисквания на съвременната логистика и да предоставят логистични услуги от най-високо ниво“, допълни Куюмджиян.

Изкуственият интелект и анализът на данни също са в основата на логистичната трансформация. В глобален мащаб над 57% от производствените компании вече използват AI решения, а още 30% планират внедряването им.

Все по-голямо значение придобива и интеграцията между различни системи – управление на складове, видеонаблюдение и контрол на достъпа. Свързаните решения осигуряват по-добра проследяемост, сигурност и контрол върху процесите. Гъвкавостта и скалируемостта остават ключови фактори, особено в условията на бързо развиващ се e-commerce и omni-channel модели.

Като част от събитието участниците имаха възможност да се запознаят с иновативни технологии в реална среда.

Със съдействието на Motocar Service за първи път в България бе демонстриран автоматизираният палетен стакер Linde L-MATIC HD – част от новото поколение решения за автономен транспорт и складиране.

STAMH TECH представи автономни почистващи роботи PUDU, метачни и подопочистващи автомати EUREKA, както и полуавтоматична машина за фолиране и стабилизиране на товарите PKG Motion, които показаха как автоматизацията може да намали разходите и да повиши ефективността.

„Logistics 99“ също очерта амбициозни планове за развитие, включително автоматизиран склад, роботизация и внедряване на автоматизирана линия PEBOECK за почистване на пластмасови касетки и палети. Компанията планира да инвестира и в ново поколение за сигурност VERKADA чрез cloud-базирани решения с изкуствен интелект за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Заедно с БУЛТЕКС 99, фирмата оперира две модерни, стратегически разположени логистични бази – в близост до с. Радиново /до магистрала Тракия/ и в Пловдив – на бул. „Карловско шосе“, с общ капацитет от 60 000 палетоместа. Предлага пълно 3PL и фулфилмънт решение – от склада до крайния клиент.

„Автоматизацията вече не е въпрос на избор, а на оцеляване и растеж. Компаниите, които инвестират в технологии, данни и интеграция днес, ще бъдат лидерите утре. Нашата мисия е да дадем на клиентите си не просто логистика, а конкурентно предимство“, заяви Емил Димитров.

С фокус върху 3PL и fulfillment услугите, „Логистикс 99“ предлага интегрирани решения с пълна проследяемост и управление в реално време. „От склада до клиента – ние управляваме, вие растете“ – тази философия на фирмата обобщава новата роля на логистичните компании в съвременната икономика.