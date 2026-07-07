ОЛАФ разкри схема за доставки от Китай, при която опасните изделия били декларирани като играчки, за да избегнат митническия контрол

Над 200 000 фалшиви презерватива, които са могли да достигнат до европейския пазар, са били спрени след международно разследване на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Според разследващите изделията са били продавани под името и логото на известна марка, но не са преминали задължителните тестове за безопасност.

От ОЛАФ предупреждават, че използването на подобни продукти крие сериозни рискове – от полово предавани инфекции и непланирана бременност до излагане на опасни химични вещества.

„Фалшивите презервативи са опасни. Те са непроверени, неконтролирани и небезопасни. Те могат да доведат до разпространение на полово предавани инфекции. Ето защо OLAF се насочи към мрежите, стоящи зад тази незаконна търговия“, заяви генералният директор на ОЛАФ Петр Клемент след приключването на разследването.

Разследването започва след сигнал от национални власти. Експертите на ОЛАФ анализират информация от собствените си бази данни и отворени източници, а съвместно с митническите служби в Румъния, Сърбия и Испания установяват, че конфискуваните партиди имат общ произход – производител в Китай.

Впоследствие, с помощта на китайските власти, е идентифициран износителят. За да избегнат митническия контрол, пратките били декларирани като играчки, вместо като медицински изделия.

В Европейския съюз презервативите подлежат на строг контрол и трябва да притежават CE сертификат, както и да отговарят на международния стандарт ISO 4074, който гарантира безопасност и ефективност. Според ОЛАФ иззетите изделия не са покривали редица задължителни изисквания – включително тестове за микробно замърсяване, течове, биосъвместимост, срок на годност, стабилност и размери.

Пазарната стойност на задържаните фалшиви презервативи се оценява на над 200 000 евро.

От европейската служба подчертават, че ще продължат съвместната работа с националните митнически власти, притежателите на търговски марки и международните партньори, за да пресичат каналите за разпространение на фалшиви стоки, които застрашават здравето и безопасността на потребителите.

Снимка: © ЕС/ Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)