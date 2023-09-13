На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или във формуляра за облагане с корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО на юридическите.

При откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като последният ден на септември 2023 г. е събота, крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват от НАП.

Физическите лица могат да коригират декларираните от тях данни след 30 април до 2 октомври. За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до 2 октомври. Те подават коригиращата си декларация онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене, напомнят още от НАП.

Повече информация за попълване и подаване на коригиращи декларации може да получите от новия подкаст епизод, посветен на темата, от сайта на приходната агенция или на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.