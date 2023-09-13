На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или във формуляра за облагане с корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО на юридическите.
При откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като последният ден на септември 2023 г. е събота, крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват от НАП.
Физическите лица могат да коригират декларираните от тях данни след 30 април до 2 октомври. За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до 2 октомври. Те подават коригиращата си декларация онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене, напомнят още от НАП.
Повече информация за попълване и подаване на коригиращи декларации може да получите от новия подкаст епизод, посветен на темата, от сайта на приходната агенция или на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.
2 коментари
Recovery All your lost with the help of Brunoe Quick Hack Support Team thanks to Brunoe Quick Hack for their invaluable help in recovering my lost. Our service
* Phone Text messages access.
* Monitor email access and activity.
* WhatsApp messages access.
* Facebook messages access .
* TikTok messages access.
* Instagram messages access.
* Monitor Snapchat messages.
* Recover your social media lost accounts.
* Gain access to your wife’s, girlfriend’s, husband’s, or boyfriend’s social media accounts.
* Recover funds lost to scams, through bank transfers and cryptocurrencies such as BTC, USDT, and ETH. book with BrunoeQuickHack@gmail.com today and let our experts work their magic! WhatsApp No. +17057842635
Здравейте
Искам да използвам тази възможност, за да рекламирам нашето кредитно предложение за тези, които се нуждаят от спешна финансова помощ. Като кредитен консултант, ние сме готови да финансираме инвестиционни проекти под формата на „Облекчени кредити“
Предоставяме заеми както на частни, така и на корпоративни лица с много нисък лихвен процент от 3% годишно. Каквито и да са вашите обстоятелства, самостоятелно заето лице, пенсионер, имате лош кредитен рейтинг, ние можем да ви помогнем. Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас днес за повече информация.
Свържете се с нас на: asdaservices24@gmail.com
Благодаря ти.