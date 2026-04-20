В южната част на Пловдив, в тиха и зелена среда, се оформя проект, който поставя на преден план не просто жилището, а начина на живот. „Остромила Парк Резиденс“ е замислен като пространство, в което балансът между динамиката на града и нуждата от спокойствие намира своя естествен израз.

Разположен в местност Остромила, в район „Южен“, комплексът предлага модерна концепция за съвременно обитаване – с внимание към детайла, функционалността и усещането за простор. Проектът включва 10 сгради с общо 224 апартамента, като залага на ниско застрояване и интелигентно разпределение на пространството. Това позволява повече светлина, по-добра комуникация между отделните зони и усещане за отвореност, което рядко се среща в градска среда.

Жилищният фонд е разнообразен и съобразен с различните нужди – от компактни решения до по-просторни апартаменти за семейства. Всеки дом е проектиран с мисъл за практичност и комфорт в ежедневието, без излишни компромиси.

Особено внимание е отделено на средата извън самите сгради. Озеленените площи и зоните за отдих създават усещане за спокойствие и дават възможност за пълноценна почивка, без да напускате комплекса. Добре организираната вътрешна инфраструктура и осигурените паркоместа допълват усещането за подреден и удобен начин на живот.

„Остромила Парк Резиденс“ се позиционира като естествен избор за хората, които търсят съчетание между градска локация и по-тиха, балансирана среда – място, където ежедневието протича с лекота.

Проектът вече е в продажба, а повече информация може да бъде открита на сайта на инвеститора: pimkbuild.bg.

