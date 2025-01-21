Какво мотивира кариерния избор по света? Прозрения за българските работници

Искате да разберете какво мотивира хората по света да преследват мечтаната си професия? Интересувате се от професионалното развитие, което вълнува жителите на България? Можем да споделим, че професионалният сектор израства ден за ден и то все с по-различни и интересни кариери, които биха заинтригували всеки.

Днес, с помощта на проучването от jobseeker.com, успяхме да отделим най-релевантната информация засягаща точно тази тема за хората по света и в България.

Така че, нека започнем с най-интересните факти от кариерното израстване!

Как тълкуваме мечтаната професия?

“Мечтана професия” може да е едно изключително обширно понятие за хората по света, включително и българите. Важно е да разберем по какъв начин всъщност участниците в анкетата са си представяли мечтаната професия и дали това как са се виждали те на тази позиция оправдава реалността и това, което същност могат да постигнат.

Важно е мечтаната работа освен стабилен доход, да носи постоянно усещане за пълноценност и удовлетворение по време на практикуването й, без значение дали искате да управлявате самолет или да седите зад бюро. Това, как изживяват професията си разбира се, се гради на няколко важни, които за всеки са различни и емоциите, които получавате от това.

Дали искате професията ви просто да “плаща сметките” или мечтаете за нещо по-голямо като собствен бизнес или фирма е строго индивидуално за всеки. За повечето хора обаче, доходната сигурност и спокойствие, което ще получават те посредством и семействата им обаче си остава и винаги ще бъде на първо място. Други пък смятат, че са в такава възраст, в която рисковете, които ще предприемат и могат да си позволят няма да имат такива силни последствия върху личния им живот.

Как тълкуваме мечтаната професия в България?

За повечето българи е важно мечтаната професия да обединява сигурността на дохода и количеството на физически труд, който трябва да бъде отделен. Това е нормален фактор, които наблюдаваме и в другите страни, по-младото население да търси професия свързана с интелектуалните способности, отколкото физически труд срещу съответното възнаграждение.

Как определяме работата мечта?

За повечето хора обаче, мечтаната кариера се тълкува чрез няколко константни фактора, които са изключително важни за тях, близките им и личния им живот.

Нека разгледаме някои от факторите и емоции, които хората ползват за да определят мечтаната си професия:

Професия спрямо уменията: За много хора е важно, мечтаната им работа да бъде въз основа на това, което могат и смятат за “усвоено умение.” Според нас обаче е важно да се дава шанс на нови неща и никога да не затваряме кръгът си с професионални умения.

Представлява трудност/предизвикателство: Други пък хора смятат, че мечтаната им професия трябва да съдържа предизвикателен елемент или пък да представлява трудност.

Гъвкавост и свобода: Повечето участници в анкетата са посочили, че е изключително важно мечтаната им професия да предоставя гъвкавост и най-вече свобода и възможност за избор.

Обогатяване на опита: На едно от първите в места с листа с фактори е обогатяването на професионалния опит и добиването на нови знания при практикуването на мечтаната професия.

Сигурност: Сигурността е фактор, които е актуален при по-възрастните, които си търсят професия. Това е важно поради факта, че повечето търсещи си работа в този диапазон (около 60%) имат по-голяма нужда от сигурни средства.

Доход и израстване: Разбира се, няма как да не говорим и за възнаграждение, когато обсъждаме мечтаната работа. Повече от 88% от участниците в анкетата са посочили, че възнаграждението и другите придобивки са на първо място при търсенето на професия.

Как българинът определя мечтаната професия?

Повечето от факторите, които споделихме по-горе са също така релевантни и за българите. Разбира се, няма как да не споделим че заплащането и възнаграждението са на едно от първите места, при мечтаната работа на българина.

Можем обаче и да добавим сигурността и обогатяването на опита като изключително важни за по-младите българи и за някои от по-възрастните.

Кариерното развитие при малки и големи

Разликата при кариерното развитие при подрастващите и това, което търсят по-възрастните е меко казано огромна. Както посочихме по нагоре, рисковият толеранс при по-младите е по-голям и оправдан съответно, поради липсата на семейство за което те трябва да се грижат и в повечето случаи, сметки, за които трябва да отделят всеки месец.

Поради тази причина, младите имат по-голям стремеж към полагането на по солидни основи за тяхната бъдеща работа, чрез отделянето на повече години в образование или инвестирането например.

В България, смятаме че, кариерното развитие при младите е по-слабо в сравнение с другите държави по света. Смеем да твърдим, че малка част от семействата окуражават децата си да рискуват финансово и да вземат рискови решения докато са все още млади, даже и да имат такава възможност.

Има и пряка липса на ценности, които учат децата от рано да търсят работата, която наистина жадуват, а не да се примиряват с малкото. Средната липса на образование и целенасоченост при младите също допринася за това регионално изоставане.

Съвети за намиране на мечтана професия

Чрез няколко въпроса можете лесно да определите за каква професия жадувате и как да я откриете:

“Какво е наистина важно за мен?” – Отговорете си на този въпрос с помощта на информацията от по горе. Разберете какво трябва да съдържа мечтаната професия за вас и по какъв начин да ви го предостави.

“Каква самооценка мога да си направя?” – Задайте си реалистични цели и калкулирайте дали със сегашните си умения и квалификация можете да я постигнете.

“Колко добре познавам мечтаната си длъжност?” – Важно е добре да познавате длъжността, която мечтаете да практикувате в бъдеще и устремено да я преследвате.

“Богата ли ми е професионалната мрежа?” – Важно е да се обграждате с хора, които търсят и работят за същото нещо, което и вие.

“Колко дълго трябва да чакам?” – Тук е моментът, където може би по-голямата част от населението удрят на камък. Изисква се решителност и постоянство за да постигнеш мечтите си и кариерата също спада към тази графа.

Съвети за намиране на мечтаната професия в България

Със сигурност това къде сте роден и къде сте в момента ще има голям ефект върху евентуалните ви професионални цели и разбира се, възможности. Повечето “успели” приятели и познати, които знаете е възможно да са постигнали целите си в “чужбина,” но това не е изцяло така. Ние вярваме, че България има плодородна почва за развиването на всякакъв вид професии, въпреки това, че ще бъде малко по трудно отколкото в други държави.

Преди да кажете “Да, но” нека ви прекъснем.

Всичко, което наблюдавате по света като постижения, кариери и развитие е възможно и у нас. Трябва, обаче, да сте решителни, уверени в себе си и да се подготвите за “дългата игра,” която често може да се протака месеци или години.

Нека обобщим:

Надяваме се да ви е станало ясно какви са ценностите на хората, които търсят мечтаната си работа, както и по света, така и у нас в България. Важно е да останете бдителни за възможностите, които ви заобикалят и да не спирате да ставате все по-добри със всеки изминал ден.