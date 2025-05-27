С наближаването на месец юни и на решението за приемането на България в еврозоната активността срещу единната валута в социалните мрежи се разраства. Към страшните очаквания от „българското“ евро се прибавят и разпространяваните в различни сайтове „доказани“ факти срещу цифровото евро. Заплахите от него са тотални – от пълно проследяване на потребителите и техния личен живот, през изземване на парите им, та чак до „дигитално робство“.

Какви са намеренията на Европейската централна банка, кое е истина и кое – лъжа, тези отговори потърси от първоизточника платформата Активни потребители.

Какво би представлявало цифровото евро?

Цифровото евро ще представлява цифрова форма на парите в брой – електронно средство за плащане на дребно, емитирано от Европейската централна банка /ЕЦБ/. Като форма на публични пари то ще бъде на разположение безплатно на всички в еврозоната, за всякакви цифрови плащания. В момента гражданите нямат достъп до публични пари в цифрова форма. В нашето все по-цифровизирано общество цифровото евро би било следваща стъпка напред за единната валута – пари в цифрова форма, на разположение за всякакви електронни плащания в магазини, онлайн и между отделни лица.

Цифровото евро няма да представлява криптоактив. Криптоактивите не са подкрепени и управлявани от централна институция и това ги прави рискови и нестабилни. Нямате гаранция, че ще можете да ги размените срещу пари в брой, когато ви се наложи. За разлика от това цифровото евро винаги ще бъде подкрепено от същата институция, която поддържа и парите в брой. Също като тях цифровото евро винаги ще бъде равно на номиналната си стойност.

Подобно на други цифрови инфраструктури, цифровото евро би могло да стане обект на кибератаки. За да се намали този риск, при разработването му ще се използват най-съвременни технологии, създаващи киберустойчива и сигурна и занапред среда.

Какво трябва да знаят потребителите?

На този подготвителен етап, за да няма тревоги, неясноти и откровени заплахи, потребителите трябва да разберат отговорите на основните въпроси за цифровото евро.

Пари в брой в цифрова форма. Можете да използвате цифровото евро за всички свои цифрови плащания – също като парите в брой за физически плащания. То ще предостави още един начин за плащане във физически и онлайн магазини или за изпращане на пари на приятели и близки.

Всеобщо прието. Ще можете да използвате цифровото евро във всеки магазин, при всеки търговец в еврозоната, стига да приема цифрови плащания.

Безплатно използване. Също като банкнотите и монетите, цифровото евро ще представлява обществено благо. Това означава, че всеки в еврозоната ще може да плаща без такси с цифрово евро.

Налично офлайн. Няма да имате нужда от интернет връзка. И без нея ще можете да извършвате плащанията си.

Сигурно и защитено. Дори когато използвате цифровото евро онлайн, няма да може да се установи вашата самоличност въз основа на плащанията ви. Освен това цифровото евро би осигурявало неприкосновеност на личния живот, сходна с тази на парите в брой, когато го използвате офлайн. Дизайнът на цифровото евро би осигурил по-високо равнище на защита на неприкосновеността на личния живот, отколкото обичайно предлагат други цифрови платежни средства. Евросистемата няма да установява самоличността на гражданите въз основа на техните плащания. Освен това подробностите по транзакцията при плащания с цифрово евро офлайн ще бъдат известни само на платеца и на получателя.

Лесно за използване. Цифровото евро би било сигурно и лесно за използване и би имало за цел също така да насърчава цифровото финансово приобщаване, като гарантира достъпност за всеки гражданин. То ще бъде съобразено с нуждите на хората с увреждания и на онези, които не разполагат с банкова сметка или нямат цифрови или финансови умения. За да се гарантира, че цифровото евро ще бъде достъпно и ще може да се използва в цялата еврозона, представеният от Европейската комисия проект на законодателно предложение предвижда то да бъде приемано задължително от търговците и разпространявано задължително от поднадзорните посредници до техните клиенти.

Гарантирана стойност. Едно цифрово евро винаги ще има същата стойност като монета от едно евро.

Очакваните ползи включват:

Безплатни плащания за потребителите.

Високо ниво на поверителност – институциите няма да имат достъп до лични данни или детайли за покупките.

Възможност за достъп до цифрови плащания за хора без банкова сметка или с ограничени умения.

Незабавно постъпване на плащания при търговци без допълнителни такси.

По-малка зависимост от чуждестранни платежни платформи и засилване на автономността на еврозоната.

Ще замени ли парите в брой?



Не. Дигиталното евро ще допълва, а не заменя наличните евробанкноти и монети. Всеки ще може сам да избира с какво да плаща – кеш, карта или дигитално евро.



Ще бъде ли задължително да се използва от потребителите?

Не. Дигиталното евро ще се използва само от гражданите, които пожелаят. Точно както притежаването на банкова сметка не е задължително. Трябва да отбележим обаче, че ползването на дигитален портфейл ще бъде по-евтино от банковата сметка. Не би било пресилено да твърдим, че въвеждането на дигитално евро може да способства и за трайно намаляване на цените за обслужване на банковите сметки /банковите такси/.

Ще изчезнат ли хартиените пари?

Не. Нещо повече, в европейските институции се обсъждат законодателни гаранции за правото на кеш /right to cash/.



Защо тогава се въвежда дигиталното евро?

Цифровото евро трябва да помогне за намаляване на зависимостта на Европа от частни, неевропейски доставчици на платежни услуги /напр. Гугъл пей, Епъл пей, Самсунг пей и т.н./.

От своя страна цифровото евро ще направи европейския пазар и иновативен, като предложи платформа, която улеснява доставчиците на платежни услуги да предлагат свои собствени паневропейски решения.

Като цяло, едно успешно цифрово евро може да превърне Европа в световен лидер в областта на цифровите финанси и цифровите валути на централните банки.



На какъв етап се намира в момента проектът за цифрово евро?

След двегодишен проучвателен етап Управителният съвет на ЕЦБ реши да се премине към подготвителен етап, който започна на 1 ноември 2023 г. Подготвителният етап е съсредоточен върху доразвиването и тестването на цифровото евро в съответствие с определените в проучвателния етап характеристики и технически изисквания. Във връзка с това евросистемата провежда обширен анализ, тестване, експериментиране и контакти със заинтересованите страни, за да гарантира, че цифровото евро ще покрие най-високите стандарти за качество, сигурност и използваемост.

Сегашният етап ще приключи в края на 2025 г. и тогава Управителният съвет ще вземе решение дали да се премине към следващ етап на подготовката и, ако е така, какъв да бъде неговият обхват и продължителност. Управителният съвет на ЕЦБ ще постави на дневен ред обсъждането на решение дали да се емитира цифрово евро едва след като бъде прието съответното законодателство.