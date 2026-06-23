ИСС предупреди: Домакинствата не са готови за свободния пазар на ток

Работодатели, синдикати и граждански организации настояват за защита на потребителите, информационна кампания и национална енергийна стратегия преди пълната либерализация на пазара

Икономическият и социален съвет (ИСС) предупреди, че либерализацията на пазара на електроенергия не бива да се случва за сметка на потребителите и настоя за по-сериозна защита на домакинствата преди отпадането на регулираните механизми.

В свое ново становище консултативният орган, в който участват работодатели, синдикати и граждански организации, изразява опасения, че българските потребители все още не са достатъчно подготвени за напълно либерализиран пазар на ток.

Според ИСС липсва мащабна информационна кампания, която да обясни на хората какво означава избор на доставчик, какви рискове крият пазарните цени и как могат да бъдат защитени най-уязвимите потребители.

„Да се пристъпва към либерализация на пазара на електрическа енергия за домакинствата без всеобхватна информационна кампания и подготовка на потребителите по-скоро би довело до негативен ефект“, посочват от съвета.

Страхове за сметките

Една от основните тревоги е свързана с високия дял на енергийно бедните домакинства в България. Според ИСС бъдещите промени трябва да вървят ръка за ръка с механизми за защита на хората с ниски доходи, както и с по-голяма прозрачност при разходването на средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Организацията предупреждава и за ново поскъпване в следващите години заради европейската схема за търговия с емисии ЕСТЕ II, която ще добави въглеродни разходи към горивата за отопление и транспорт.

България още без енергийна стратегия

От ИСС отново поставят въпроса за липсата на Национална енергийна стратегия – документ, който според тях е необходим както за бизнеса, така и за домакинствата.

„Продължаващата липса на Национална енергийна стратегия затруднява планирането както за енергийните дружества, така и за големите потребители“, предупреждават от съвета.

Опасения и за сигурността на системата

В становището се обръща внимание и на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници, които според ИСС трябва да бъдат съпътствани от достатъчно базови мощности, за да се гарантира стабилността на електроенергийната система.

От съвета призовават държавата да не бърза с решенията и да подготви потребителите за бъдещите промени, така че либерализацията да не се превърне в поредния шок за семейните бюджети.