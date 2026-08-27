Депутатите приеха квота от 33% за жени и мъже в бордовете

Поне една трета от директорите в публичните компании трябва да са жени или мъже, в зависимост от по-слабо представения пол

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за равнопоставеност между жените и мъжете, с които се въвежда изискване за по-балансирано представителство на жените и мъжете в управителните органи на публичните компании.

Законопроектът на Министерския съвет беше подкрепен със 159 гласа „за“, 9 „против“ и един „въздържал се“.

Според промените най-малко 33% от всички директорски позиции в управителните и надзорните съвети, както и в съветите на директорите на дружествата, чиито акции се търгуват на фондовата борса, трябва да бъдат заети от представители на по-слабо представения пол.

Така, ако жените или мъжете са по-слабо представени в даден управителен орган, именно те трябва да заемат поне една трета от директорските позиции.

Първото отчитане ще е през 2027 г.

Първото отчитане на изпълнението на целта е предвидено за 30 юни 2027 г. и ще обхваща отчетната 2026 г.

Публичните дружества ще трябва да посочват в декларациите си за корпоративно управление броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи.

До 30 юни 2027 г. Комисията за финансов надзор трябва да изготви и публикува списък на публичните дружества, които са постигнали поставената цел. При непредоставяне на изискваната информация са предвидени глоби.

Спор за равнопоставеността

Промените предизвикаха критики от „Възраждане“. Георги Георгиев постави въпрос дали новите задължения попадат в компетенциите на Комисията за защита от дискриминация.

„Въпросът е кой лъже – вие или председателят на комисията“, заяви Георгиев от парламентарната трибуна, цитиран от БТА.

Костадин Костадинов също се обяви против законопроекта. „Според българската Конституция, в която се заклехме, не може да има привилегии на база на пол“, каза той.

В защита на промените Мария Недева от „Прогресивна България“ посочи, че България е длъжна като държава член на ЕС да въведе изискванията на европейската директива в националното си законодателство.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска припомни, че в Закона за защита от дискриминация вече има разпоредба, според която при равностойни кандидати за определени длъжности се назначава кандидатът от по-слабо представения пол.

Промените са свързани с транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2022/2381 за подобряване на баланса между жените и мъжете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.