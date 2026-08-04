Забравеният градКварталиНовини

Ключови улици в Столипиново се ремонтират след над 30 години без основен ремонт

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, вторник, 4 август, 2026
1 187 1 минута

Започна преасфалтирането на ул. „Крайречна“, част от ул. „Батак“ и ул. „Калина“, по които минава и градски транспорт

Започна цялостното преасфалтиране на ключови улици в Столипиново. Ремонтните дейности обхващат ул. „Крайречна“, както и участъци от ул. „Батак“ и ул. „Калина“ – едни от важните пътни връзки в квартала.

Стартът на дейностите бе даден със символична първа копка от кмета на район „Източен“ Емил Русинов.

Ремонтираният участък е сред най-натоварените в Столипиново – по него ежедневно преминават множество автомобили, както и линии на градския транспорт. Настилката не е била основно обновявана повече от 30 години.

„С този ремонт решаваме дългогодишен проблем за живеещите в района и за всички, които ежедневно използват тази пътна връзка. Целта ни е да осигурим по-безопасно и комфортно придвижване както за шофьорите, така и за пътниците в градския транспорт“, заяви Русинов.

Предвижда се ремонт на ул. „Батак“ в участъка от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, както и на ул. „Калина“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“.

На символичната първа копка присъстваха и заместник-кметовете на район „Източен“ Николай Чунчуков и Станислава Лулчева.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, вторник, 4 август, 2026
1 187 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. This is fantastic news for Stolipinovo! Road improvements like these make such a difference to daily life. It reminds me of how a well-maintained court can really elevate a game. When I’m playing on Basketball Stars, a smooth connection and good graphics just make the whole experience so much more enjoyable and fluid. Definitely makes you appreciate good infrastructure, whether it’s roads or game servers!

    Отговор

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина