Ключови улици в Столипиново се ремонтират след над 30 години без основен ремонт

Започна преасфалтирането на ул. „Крайречна“, част от ул. „Батак“ и ул. „Калина“, по които минава и градски транспорт

Започна цялостното преасфалтиране на ключови улици в Столипиново. Ремонтните дейности обхващат ул. „Крайречна“, както и участъци от ул. „Батак“ и ул. „Калина“ – едни от важните пътни връзки в квартала.

Стартът на дейностите бе даден със символична първа копка от кмета на район „Източен“ Емил Русинов.

Ремонтираният участък е сред най-натоварените в Столипиново – по него ежедневно преминават множество автомобили, както и линии на градския транспорт. Настилката не е била основно обновявана повече от 30 години.

„С този ремонт решаваме дългогодишен проблем за живеещите в района и за всички, които ежедневно използват тази пътна връзка. Целта ни е да осигурим по-безопасно и комфортно придвижване както за шофьорите, така и за пътниците в градския транспорт“, заяви Русинов.

Предвижда се ремонт на ул. „Батак“ в участъка от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, както и на ул. „Калина“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“.

На символичната първа копка присъстваха и заместник-кметовете на район „Източен“ Николай Чунчуков и Станислава Лулчева.