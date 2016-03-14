Изчезналите тепета на Пловдив
През последните 130 години са унищожени четири хълма
Не се знае колко са били разрушени още в древни времена
Владимир Балчев
Към средата на XVII в. през Пловдив преминал турският пътешественик Евлия Челеби. Не само преминал, но и оставил подробно описание. Едновременно с това обаче „завещал” на бъдещите изследователи една загадка – изредил не седем, а цели девет тепета. Ако прегледаме публикациите за историята на Пловдив, загадката ще се изясни бързо. Оказва се, че повечето от изследователите също посочват девет хълма в Пловдив. Към известните по това време седем тепета те добавят също разрушените Каменица и Лаут тепе.
Съдбата на хълма Каменица (Петреница) е известна – разрушен е напълно през 1882 г. и на мястото му е изградена Пивоварна „Каменица” (на това тепе е посветена самостоятелна публикация от рубриката „Забравеният град”). Лаут тепе се споменава единствено от изследователите. Историкът Козмас Апостолидис пише, че се издига на 172 м над морското равнище, в австрийска карта от 1903 г. са посочени 173 метра, а в българска карта отпреди век са означени 177, 9 м (т.е. тепето било високо почти 17 м). Според специалистите, ядрото на хълма било от рядък вид андезит, който е открит само на две места в България – в Пловдив и край Витоша. Към края на ХIХ в. тепето било почти непокънато. Разрушаването му започнало с устройването на артилерийските казарми. Единствената запазена снимка е от 1895 г. и показва как войници разбиват скалите, за да осигурят материал за строителството. Няколко години по-късно Пловдивскита община дала възможност на поборниците да ползват безплатно камъни от възвишението, но покрай участниците в национално-освободителните борби се уредили и свои хора на общинарите. След 1915 г. последните остатъци от скалите на хълма били насипани по шосетата за Крумово и Асеновград.
През 1906 г. тук е била намерена мраморна оброчна плочка на тракийския конник, а в непосредствена близост е праисторическата селищна могила Яса тепе. В картите от ХIХ в., почти до хълма, е означено село Лаут, което е вписано в османските регистри от 1516, 1530, 1622, 1635, 1651 и 1695 г. При това селото е войнишко, което означава, че е съществувало непосредствено след турското завоевание.
През 1932 г. до тепето тържествено е открито летището на Пловдив.
В описанието си Евлия Челеби споменава и Валели тепе. По това време имало и махала със същото име. Това означава, че хълмът се е намирал в чертите на тогавашния град. Гръцкият историк Козмас Апостолидис предполага, че става дума за „изломеното северозападно разклонение на Небеттепе”, от което през ХХ в. останал единствено споменът. Указанието на Апостолидис посочва доста точно мястото на тепето – намирало се при кръстовището на булевардите „6 септември” и „Цар Борис III”. От старите фотографии се вижда, че тук в миналото била най-гъсто застроената част на Пловдив. Ясно е къде са отишли скалите на изчезналото Валели тепе.
Основателно възниква въпросът – колко всъщност са били тепетата на Пловдив? Специалистите изреждат девет хълма, но в картата на немския инженер Хохщетер от 1869 г. Данов хълм се брои не за едно, а за две тепета. Южният връх е означен като Топлартепе (от топ, т.е. оръдие). И наистина от това място с оръдейни салюти се отбелязвали празниците. Северният връх пък е означен като Сахаттепе (т.е. Хълм на часовника). Трябва да вярваме на Хохщетер, тъй като инженерът се е ръководил от официалните османски документи.
Най-лесно е да кажем, че тепетата на Пловдив са били десет. Но знаем ли колко хълмове са изчезнали още в древността? Античният Пловдив е бил много голям, южната крепостна стена минавала по днешната улица „Капитан Райчо”, акрополът обхващал значителна територия. И навсякъде камъкът бил основният строителен материал. Наясно ли сме къде са се намирали кариерите? Практиката показва, че са предпочитани малките хълмове, защото там скалите се разбиват най-лесно.
Така че на въпроса колко са били пловдивските тепета, няма как да се даде отговор.
17 коментари
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Не тепетата и градът ще изчезне след някоя година
Много интересно…!
Понеже Пловдив е най-старият град в Библията под името Ерусалим се описва Филипопол-днешен Пловдив. Описан е с хълмовете си,където на един от хълмовете извън града е разпънат Христос ,когато Пловдив е бил Римска провинция. В Библията всички български места и имена са кодирани с еврейски и гръцки и така историята ни е окрадена,а в цялата Библия се говори за нашият народ. Много жалко,че са разрушили нещо толкова важно и историческо.
По тъп коментар не бях чела! А имаш ли отговор защо “българина “ е такова крадливо лъжливо лицемерно създание? Ако всичко ни е така велико защо сме най мизерни и едва ли не спадаме към третия свят като начин на живот!? Айде ограбили ни били ,взели ни историята и имането иначе ако не бяха сега щяхме да сме най проспериращи и заможни ма лошите римляни ограбили всичко Що принадлежи на нас!!!! Още малко и Исус ще кажете е Българин па и вие дет цитирате ще кажете че сте му наследник! Смях!
питай комунистите за твоите въпроси
Айде!!! Още един. На единия световната конспирация му пречи,на другия комунистите!! Вече дори ми става жал за такива индивиди. Човече Xepi,а преди комунистите защо имало пак мизерия и агрария?!?
Защото си Чавдар че малко п………….е.
??????
Ей от такива като
ТЕБЕ ПАТИМ!!!!
ЧЕТИ, ЧЕ ТИ, ИМА ОДГОВОРИ НА Всичко….
А ТЕПЕТО ДО ЧИФТЕ БАНЯ СЪБОРИХА КАТО ПУСНАХА ТУНЕЛА.
За ограбването на историята ни вече има много доказателства в археологията и вече достъпните ръкописи в античните библиотеки. Не защитавам тезата, която оспорвате, но смея да твърдя, че всеки повярвал в Христос и неговото възкресение, всеки изповядал, че Христос е Господ е Негов наследник! Исус не е на един народ! Той е на целият всемир и Бог толкова обикна света, че Го даде жертва „за да не погине нито един, който вярва в Него“ е писано в Словото!
Ще Ви отговоря защо – защото изоставиха Бог!!! Прочетете от Библията книгата Второзаконие гл28 от стих 15 до края. Ще разберете отговорите на всичките си въпроси!
ko sta brat