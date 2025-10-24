Район „Централен“ отбелязва Международния ден на твореца с концерт на Духов оркестър – Пловдив

На 25 октомври 2025 г. район „Централен“ ще отбележи Международния ден на твореца с празничен концерт на Духов оркестър – Пловдив.

Събитието ще се състои от 11:30 часа в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“, където под диригентската палка на Николай Гешев оркестърът ще поздрави пловдивчани и гостите на града с изпълнения, наситени с настроение и вдъхновение.

Денят на твореца се свързва с рождената дата на великия Пабло Пикасо (25 октомври 1881 г.), чийто живот и творчество продължават да вдъхновяват поколения артисти по целия свят. В негова чест в събитието ще се включат и ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, които ще рисуват на открито из алеите на парка, превръщайки пространството в истинска галерия под открито небе.

С този празник район „Централен“ отдава почит на творческата енергия и силата на изкуството – израз на свобода, вдъхновение и човешки дух.