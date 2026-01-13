„Призраците на Яворов“ – поезия и театър в Епископската базилика

Спектакълът предлага сценичен прочит на любовната лирика на Пейо Яворов, съчетавайки поезия, театър и музиката на Теодосий Спасов и Стефан Вълдобрев в едно цялостно преживяване. Входът е с благотворително дарение.

Театрална школа „Чарли“ представя спектакъла „Призраците на Яворов“ на 13 февруари от 19:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол. Представлението предлага сценичен прочит на любовната лирика на Пейо Яворов, съчетавайки поезия, театър и музика в едно цялостно преживяване.

„Призраците на Яворов“ изгражда поетична среща между поета и неговите два „призрака“ – между думите и тишината, светлината и сянката. Спектакълът проследява четирите етапа на любовта, разкривайки я едновременно с най-красивите и най-болезнените ѝ образи – от опиянението до самотата, от топлината до студената вътрешна зима.

В представлението участват Ивайло Аспарухов, Василена Караманлиева и Александра Харизанова, с режисура на Ваня Паликопова. Музикалната среда включва произведения на Теодосий Спасов и Стефан Вълдобрев, които допълват сценичното действие.

Събитието обещава да бъде важен културен акцент за Пловдив, поставяйки класическата поезия в съвременен театрален контекст и давайки сцена на младите артисти от театрална школа „Чарли“. Представлението се организира с благотворителна цел – в подкрепа развитието на младите творци.

Входът е с минимално дарение от 10 евро, а местата са ограничени.

Спектакълът се реализира с подкрепата на ОИ „Старинен Пловдив“, Епископската базилика на Филипопол, фондация „Споделени наследства“ и How 2 Plovdiv.