Спектакълът предлага сценичен прочит на любовната лирика на Пейо Яворов, съчетавайки поезия, театър и музиката на Теодосий Спасов и Стефан Вълдобрев в едно цялостно преживяване. Входът е с благотворително дарение.
Театрална школа „Чарли“ представя спектакъла „Призраците на Яворов“ на 13 февруари от 19:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол. Представлението предлага сценичен прочит на любовната лирика на Пейо Яворов, съчетавайки поезия, театър и музика в едно цялостно преживяване.
„Призраците на Яворов“ изгражда поетична среща между поета и неговите два „призрака“ – между думите и тишината, светлината и сянката. Спектакълът проследява четирите етапа на любовта, разкривайки я едновременно с най-красивите и най-болезнените ѝ образи – от опиянението до самотата, от топлината до студената вътрешна зима.
В представлението участват Ивайло Аспарухов, Василена Караманлиева и Александра Харизанова, с режисура на Ваня Паликопова. Музикалната среда включва произведения на Теодосий Спасов и Стефан Вълдобрев, които допълват сценичното действие.
Събитието обещава да бъде важен културен акцент за Пловдив, поставяйки класическата поезия в съвременен театрален контекст и давайки сцена на младите артисти от театрална школа „Чарли“. Представлението се организира с благотворителна цел – в подкрепа развитието на младите творци.
Входът е с минимално дарение от 10 евро, а местата са ограничени.
Спектакълът се реализира с подкрепата на ОИ „Старинен Пловдив“, Епископската базилика на Филипопол, фондация „Споделени наследства“ и How 2 Plovdiv.
128 коментари
Gastro Health Monitor Gastro Health Monitor omeprazole generic
over the counter muscle relaxers that work: muscle relaxer medication – tizanidine generic
Nausea Care US: buy zofran – ondansetron zofran
https://spasmreliefprotocols.com/# muscle relaxant drugs
What stands out about your work is how you manage to turn complex concepts into something so easily digestible, much like the addictive simplicity and excitement of Candy Blitz, where everything just clicks into place.
prilosec dosage omeprazole over the counter Gastro Health Monitor
muscle relaxer medication: Spasm Relief Protocols – zanaflex medication
ï»¿best muscle relaxer: Spasm Relief Protocols – zanaflex medication