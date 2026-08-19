Градът има нова пазителка – Arsek and Erase отново изрисуваха Капана

Arsek and Erase отново промениха облика на една от къщите в Капана. На мястото на Wolt вече има ново цветно изображение на жена с лавров венец, която държи в ръцете си две планети. От мястото си тя сякаш наблюдава Стария град.

„Препратката е към Пловдив и неговото мото „Древен и вечен“ с тази богиня или жрица – малко като пазителката на тайната на Стария град в модерен прочит“, разказват артистите.

Те споделят, че този път стената не е част от рекламна кампания. Самите те са финансирали проекта, защото са искали да го подарят на града.

Гидовете от Plovdiv Graffiti Tour разказват, че туристите интерпретират изображението по различни начини. Едни виждат препратка към римското минало – лавровия венец и имената на римски богове, обикновено свързвани с небесни тела, както и Сатурн и Юпитер в ръцете на жената. Други пък правят връзка с Паметника на Съединението – друг символ на града, който също изобразява женска фигура.

Снимки: Arsek & Erase