Откриват изложбата на сценични плакати „Молиер без граници“

Официалното откриване на изложбата на сценични плакати „Молиер без граници“ ще се състои на 12 юни, понеделник, от 18.30 часа във фоайето на Драматичен театър Пловдив. Изложбата, организирана от Държавен културен институт към Министерство на външните работи, като част от съпътстващата програма на Фестивала Les Francofolies, ще остане в Пловдив до 18 юни.

На откриването ще присъстват г-жа Снежана Йовева – директор на ДКИ към МВнР, заместник-кметът Пламен Панов, както и организатори и гости на най-големия международен фестивал за съвременна франкофонска музика, който ще се проведе в Пловдив, Гребна база на 16 и 17 юни. Входът е свободен.

„Молиер без граници“ – Изложба на над 35 български и чуждестранни сценични плакати, създадени от Международното триенале на сценичния плакат, с любезното съдействие на Държавен културен институт към Министерство на Външните работи

Международната плакатна акция беше подновена в началото на 2022 г., когато се навършиха 400 години от рождението на френския драматург Жан-Батист Поклен, известен със сценичното си име Молиер. По този повод Международното триенале на сценичния плакат – София подготви избрана колекция, посветен на творчеството на големия драматург и майстор на комедията. Колекцията обединява 35 български и чуждестранни плакати. Част от тях са създадени специално за проекта, а други са от богатия фонд на Триеналето.

Включени са творби на някои от най-влиятелните български и чуждестранни майстори на плаката като: Асен Старейшински, Божидар Йонов, Стефан Десподов, Георги Янков (България), Стефан Бунди (Швейцария), Томаш Богуславски и Пьотр Депта (Полша), Владимир Терентиев и Юри Тореев (Беларус) и др. В желанието си да провокира широк кръг млади български плакатисти, Международното триенале се обърна към петима утвърдени съвременни автори (участници и носители на награди от триеналето): Александра Гогова, Димитър Трайчев, Капка Кънева, Костадин Отонов и Христофор Кръстев, които в качеството на ментори, привлякоха като участници свои колеги и възпитаници. По този начин проектът включи и творби на млади художници, в т.ч. студенти и ученици от художествени училища и академии в София, Пловдив, Варна.

Изложбата „Молиер без граници” е отворен проект, който ще се разраства и занапред, До тогава идеята на организаторите на акцията е – тя да продължи да обитава под различни форми дигиталната и реална среда, показвайки колко съвременни и провокативни са интерпретациите върху универсалните послания на Молиер. Инициативата за пътуващата изложба „Молиер без граници“ е посветена и на 30 години от присъединяването на България към МОФ и се осъществява с подкрепена от МВнР на България.