Четирима пловдивски творци ще разкажат лични истории за бохемата, изкуството и паметта на града

Пловдивските истории отново оживяват в четвъртото издание на „Нощ на историите“, което ще се проведе на 21 април 2026 г. от 20:00 часа в клуб „Politico Speakeasy“ във Военния клуб. Събитието е с вход свободен и обещава вечер, посветена на духа на Стария град и бохемския Пловдив.

На сцената ще излязат четирима творци, свързани с културния облик на града. Скулпторът Цвятко Сиромашки ще разкаже за своето творчество и за срещите си с емблематични личности, включително за жеста да подари „Пресвето сърце Исусово“ на папа Йоан Павел II. Фотографът Соня Станкова ще върне публиката към атмосферата на легендарното фотостудио на Джумаята с лични и забавни истории.

Вечерта ще продължи с разказите на художника Иван Шишков – съосновател на култовата галерия „Червеното пони“, който ще сподели спомени за пловдивската бохема и „Априлското поколение“. Пазителят на градската памет Мимо Райчев също ще се включи със свои изследователски истории и любопитни факти от миналото на града.

Водещ на събитието ще бъде Антония Александрова от How2Plovdiv. „Нощ на историите“ е част от официалната програма на уличния фестивал 6Fest, който вече седем години е част от Културния календар на Пловдив и се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Национален фонд „Култура“.