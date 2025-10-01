На 1 октомври честваме много празници

На тази дата е Световният ден на музиката, поезията, възрастните хора и архитектите

Днес е ден на музиката и поезията, той се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 година по повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти.

На 1-ви октомври светът отбелязва Международния ден на възрастните хора. Денят е учреден през декември 1990-а година с решение на Общото събрание на ООН. Целта на този ден е да се отдаде почит на възрастните заради тяхната мъдрост и принос към обществото.

Първият ден на октомври е ден и на архитектите, с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на архитектите от 1996 г., като се отбелязва техният професионален принос и роля в изграждането на света около нас.

1 октомври е Международният ден на кафето. Междувременно е и празник и за вегетарианците.

Освен това е Световен ден за борба с хепатита, както и първи ден на Световния месец за борба с рака на гърдата.