АктуалноАртБългарияКултураНовини

Картина на Златю Бояджиев продадена за рекордните 280 хил. евро

14:55ч, петък, 27 март, 2026
1 238 1 минута

Творба на Златю Бояджиев постави нов ценови връх на българския арт пазар, след като беше продадена за 280 000 евро на пролетен търг на Artmark. Сумата многократно надхвърля предварителната оценка и идва след оживено наддаване, продължило близо четвърт час.

Картината „Две сватби“, създадена през 1970 г. в Париж, се появява на пазара за първи път от десетилетия. Произведението представя едновременно християнска и мюсюлманска сватба в зимен пейзаж – характерен пример за мащабните композиции от втория творчески период на художника.

Новият резултат значително изпреварва досегашния рекорд за българска картина, също дело на Бояджиев. Така интересът към класическите автори у нас продължава да расте, а стойността на техните произведения – да се увеличава.

Силен интерес предизвика и друга емблематична творба – „Пазачът“ на Иван Милев, която беше продадена за 85 000 евро – най-високата цена за художника до момента. Сред успешните продажби е и произведение на Жул Паскин, достигнало 55 000 евро.

Общият оборот на търга надхвърля 800 000 евро, а участие вземат колекционери от няколко европейски държави. В аукциона са включени и произведения на редица утвърдени български автори, сред които Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов и Светлин Русев.

Резултатите затвърждават засиления интерес към българското изкуство и все по-видимото му присъствие на международния пазар.

Изображение: Аrtmark

Photo of Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Цапаниците на ранните абстракционисти струват милиони, имаше и едно шимпанзе художник, рисуваше като тях, не знам на колко му оценяват творчеството. Ако Златю беше французин, цената щеше да е 28 милиона поне. Но Златю е българин.

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина