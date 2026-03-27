Творба на Златю Бояджиев постави нов ценови връх на българския арт пазар, след като беше продадена за 280 000 евро на пролетен търг на Artmark. Сумата многократно надхвърля предварителната оценка и идва след оживено наддаване, продължило близо четвърт час.

Картината „Две сватби“, създадена през 1970 г. в Париж, се появява на пазара за първи път от десетилетия. Произведението представя едновременно християнска и мюсюлманска сватба в зимен пейзаж – характерен пример за мащабните композиции от втория творчески период на художника.

Новият резултат значително изпреварва досегашния рекорд за българска картина, също дело на Бояджиев. Така интересът към класическите автори у нас продължава да расте, а стойността на техните произведения – да се увеличава.

Силен интерес предизвика и друга емблематична творба – „Пазачът“ на Иван Милев, която беше продадена за 85 000 евро – най-високата цена за художника до момента. Сред успешните продажби е и произведение на Жул Паскин, достигнало 55 000 евро.

Общият оборот на търга надхвърля 800 000 евро, а участие вземат колекционери от няколко европейски държави. В аукциона са включени и произведения на редица утвърдени български автори, сред които Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов и Светлин Русев.

Резултатите затвърждават засиления интерес към българското изкуство и все по-видимото му присъствие на международния пазар.

