С изложбата „Съвременна графика“ за трета поредна година Дружеството на пловдивските художници открива мащабния проект „Съвременно изкуство: център Пловдив“, който ще представи поредица от експозиции през 2026 г. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Официалното откриване ще се състои на 11 февруари 2026 г. от 18:30 ч. едновременно в Галерия „ДПХ“ на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153 и в Културен център „Радио Пловдив“ на ул. „Дондуков-Корсаков“ 2. По време на събитието ще бъдат обявени носителите на тазгодишните награди, а всички участници ще получат каталог на изданието.

В изложбата участват 60 художници от цялата страна, работещи в сферата на изящната графика. Експозицията представя богат диапазон от формати и техники – от плътни, наситени композиции до ефирни творби, които изискват внимателно и детайлно вглеждане. Селекцията събира както утвърдени имена в българската графика, така и млади автори със съвременен и експериментален прочит.

Наред с класическите графични похвати, специално място е отделено на съвременните методи и дигиталните технологии, превръщайки изложбата в пространство за концептуален диалог и артистично взаимодействие между поколенията. Организаторите определят „Съвременна графика“ 2026 като своеобразна картина на актуалните тенденции в развитието на изкуството днес.

Дизайнът на плаката е дело на доц. д-р Александър Гьошев.