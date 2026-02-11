С изложбата „Съвременна графика“ за трета поредна година Дружеството на пловдивските художници открива мащабния проект „Съвременно изкуство: център Пловдив“, който ще представи поредица от експозиции през 2026 г. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.
Официалното откриване ще се състои на 11 февруари 2026 г. от 18:30 ч. едновременно в Галерия „ДПХ“ на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153 и в Културен център „Радио Пловдив“ на ул. „Дондуков-Корсаков“ 2. По време на събитието ще бъдат обявени носителите на тазгодишните награди, а всички участници ще получат каталог на изданието.
В изложбата участват 60 художници от цялата страна, работещи в сферата на изящната графика. Експозицията представя богат диапазон от формати и техники – от плътни, наситени композиции до ефирни творби, които изискват внимателно и детайлно вглеждане. Селекцията събира както утвърдени имена в българската графика, така и млади автори със съвременен и експериментален прочит.
Наред с класическите графични похвати, специално място е отделено на съвременните методи и дигиталните технологии, превръщайки изложбата в пространство за концептуален диалог и артистично взаимодействие между поколенията. Организаторите определят „Съвременна графика“ 2026 като своеобразна картина на актуалните тенденции в развитието на изкуството днес.
Дизайнът на плаката е дело на доц. д-р Александър Гьошев.
Интересно ми е как Пловдив отново събира графични автори от цялата страна, като това вече трета поредна година показва, че има реална нужда от такава среда. Радвам се, че заедно с класическите техники показват и дигитални подходи, защото точно там се случва мостът между поколенията. И в двата случая авторът започва с лист или файл, а после идва материалът и изненадата. Добрата новина е, че наградите и каталогът за участниците са факт, а 60 художника звучат като сериозна извадка от случващото се у нас. Затова бих казал просто отидете на 11 февруари в двете галерии, отделете време за бавно гледане и не подминавайте по фините работи.