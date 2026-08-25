Изложбата, която връща Пловдив към един от най-драматичните спорове в българското изкуство от времето на социализма, ще остане в галерия „Капана“ и през целия септември. „Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 г.“ ще може да бъде разгледана до 30 септември, съобщиха от Градската художествена галерия – Пловдив.
Първоначално експозицията трябваше да бъде представена до 25 август, но интересът от страна на българска и чуждестранна публика е довел до удължаването ѝ с повече от месец.
Изложба за изкуството, контрола и свободата
Проектът на ГХГ – Пловдив не е просто опит за възстановка на художествена изложба отпреди близо 70 години. Кураторите Красимир Линков и Милена Китипова връщат публиката към събитие, превърнало се в своеобразен вододел в развитието на българското изкуство.
Окръжната художествена изложба от 1958 г. предизвиква месеци на ожесточени спорове между художници, критици, журналисти и публика. В центъра им се оказва въпросът докъде може да стига контролът върху изкуството и къде започва свободата на твореца.
Именно този разговор продължава и днешната експозиция – за нормативно налаганото „правилно“ изкуство, за артистичния избор и личните рискове, които художниците са поемали.
„Родопска сватба“ отново е в центъра
Сред най-силните акценти е монументалното платно на Анастас Стайков „Мома се с рода прощава“, известно и като „Родопска сватба“. Творбата, с размери 2,50 на 4 метра, се превръща в основен обект на възторжени отзиви, но и на унищожителна критика около изложбата през 1957–1958 г.
Както вече писахме при откриването, картината е резултат от осемгодишния труд на Стайков и впоследствие изчезва от публичното пространство за десетилетия. Днес публиката може да проследи и дигитална реконструкция на сложния процес по реставрацията ѝ.
Експозицията показва творби от фонда на ГХГ – Пловдив, допълнени с произведения от колекциите на Регионалния етнографски музей – Пловдив, Националната галерия и градските художествени галерии в Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч и Търговище.
Освен произведенията, посетителите могат да видят архивни документи, публикации и критически материали, които помагат да бъде възстановена атмосферата около оригиналната изложба от 1958 г.
Каталогът предстои през септември
През септември ще бъде представен и каталогът към „Изкуство и дискусия“. Той ще включва произведенията от експозицията, богат документален раздел и изследователски текстове на изкуствоведите доц. д-р Бойка Доневска, доц. д-р Сузана Николова и Красимир Линков.
По този начин изложбата ще продължи разговора не само за една конкретна художествена експозиция от края на 50-те години, но и за отношенията между власт, критика и творческа свобода.
„Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив от 1958 г.“ може да бъде разгледана в галерия „Капана“ до 30 септември 2026 г., а входът е свободен.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.
Един коментар
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