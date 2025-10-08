Изтъкнатият швейцарски квартет SOLEM от Лозана гостува на 8 октомври от 18:30 ч. в големия салон на Балабановата къща в Пловдив. Съставът включва Деница Казакова и Оливие Пиге – цигулка, Селин Порта – виола, и Паскал Десарзан – виолончело. Към тях се присъединява българската пианистка Надежда Димитрова.

Квартет СОЛЕМ, създаден през 2012 г. от приятели и колеги от Музикалната консерватория в Нюшател, черпи вдъхновение от майсторството на класиката и разнообразието на камерната музика. Името им символизира артистичната им визия, свързана със слънчевата енергия и светлината. Техните изпълнения впечатляват с гъвкавост и емоционална чувствителност, а репертоарът им варира от „Изкуството на фугата“ до настоящата композиция. През 2022 година издаде диск с квартети на Франц Шуберт и произведения на Паскал Дезарзан.

Събитието е част от международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ и обещава изискано музикално преживяване за любимите на камерната музика в Пловдив.