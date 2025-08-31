Братската могила в Пловдив оживява

На 3 и 4 септември един от най-емблематичните паметници на Пловдив – Братската могила, ще отвори врати за граждани и гости на града. В продължение на два дни посетителите ще имат възможност да се докоснат до неговото наследство, разглеждайки го през призмата на историята, архитектурата и пластичното изкуство.

Събитието се организира от район „Западен“ и предлага богата програма от лекции, музикални изпълнения и артистични интерпретации. Входът е свободен, а мемориалният комплекс ще бъде достъпен от 10:00 до 21:00 ч., с ефектни светлинни акценти върху архитектурата и интериора на монумента.

Програма:

3 септември (сряда)

17:30 ч. – Музикално изпълнение на ASHA & I’Ko (Ани Шаркова – вокал, Илиан Колев – китара)

(Ани Шаркова – вокал, Илиан Колев – китара) 18:00 ч. – Лекция на д-р Видин Сукарев : Историческият контекст на паметника и неговата роля в градската памет

: Историческият контекст на паметника и неговата роля в градската памет 18:30 ч. – Лекция на арх. Чавдар Тенев: Архитектурата като монументално изкуство

4 септември (четвъртък)

17:30 ч. – Музикално изпълнение на цигулка от Красимира Паурова

18:00 ч. – Лекция на доц. д-р Живка Валявичарска : Монументалната скулптура в комплекса и творчеството на Любомир Далчев

: Монументалната скулптура в комплекса и творчеството на Любомир Далчев 18:30 ч. – Лекция на Саркис Нерсесян и Евелина Петкова: Процес и форма в скулптурите на Любомир Далчев

Организаторите канят всички, които желаят да преоткрият Братската могила като символ на памет, изкуство и културно наследство, да се включат в това вдъхновяващо събитие.