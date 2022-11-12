Банкси тайно в Украйна

Популярният художник на графити изрисува разрушена сграда в Бородянка – СНИМКИ

Известният анонимен художник на графити с псевдоним Банкси изрисува тайно сграда в Украйна, разрушена при обстрел. Творецът публикува снощи в Инстаграм снимки на творбите си на гимнастички, изобразени върху отломките в Бородянка.

Стенописите от околностите на Киев доведоха до предположение, че анонимният художник твори не другаде, а в разкъсваната от война страна, съобщава Offnews.bg.

Художникът на графити публикува три снимки на стенописа на гимнастичката в отломките, оставени от руския обстрел, като надписът гласи само „Бородянка, Украйна“.

Бородянка е едно от най-тежко засегнатите места от руските бомбардировки на Украйна непосредствено след нахлуването на Русия на 24 февруари. Руските войници окупираха града, който се намира на около 30 мили (48 км) северозападно от украинската столица Киев, в продължение на седмици в началната фаза на войната, преди в крайна сметка да бъде освободен от Украйна през април.

На друг стенопис, който не е официално заявен от автора, се вижда мъж, приличащ на Владимир Путин, победен в джудо от дете, момче. Втората творба също е в Бородянка.

Руският президент има черен колан по джудо и е известен почитател на това бойно изкуство.

Снимка: Банкси, Инстаграм