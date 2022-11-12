АртКултураНовиниПод небето

Банкси тайно в Украйна

BORODYANKA, UKRAINE - NOVEMBER 11 Graffiti of a woman in a leotard doing a handstand is seen on the wall of a destroyed building in Borodyanka on November 11, 2022 in Kyiv Region, Ukraine. Similar art work nearby sparked online speculation over whether the graffiti artist Banksy has been working in Ukraine. Banksy later confirmed on their Instagram account that it was their work. Borodyanka was hit particularly hard by Russian airstrikes in the first few weeks of the conflict. Electricity and heating outages across Ukraine caused by missile and drone strikes to energy infrastructure have added urgency to preparations for winter. (Photo by Ed Ram/Getty Images)

Популярният художник на графити изрисува разрушена сграда в Бородянка – СНИМКИ

Известният анонимен художник на графити с псевдоним Банкси изрисува тайно сграда в Украйна, разрушена при обстрел. Творецът публикува снощи в Инстаграм снимки на творбите си на гимнастички, изобразени върху отломките в Бородянка.

Стенописите от околностите на Киев доведоха до предположение, че анонимният художник твори не другаде, а в разкъсваната от война страна, съобщава Offnews.bg.

Художникът на графити публикува три снимки на стенописа на гимнастичката в отломките, оставени от руския обстрел, като надписът гласи само „Бородянка, Украйна“.

Бородянка е едно от най-тежко засегнатите места от руските бомбардировки на Украйна непосредствено след нахлуването на Русия на 24 февруари. Руските войници окупираха града, който се намира на около 30 мили (48 км) северозападно от украинската столица Киев, в продължение на седмици в началната фаза на войната, преди в крайна сметка да бъде освободен от Украйна през април.

На друг стенопис, който не е официално заявен от автора, се вижда мъж, приличащ на Владимир Путин, победен в джудо от дете, момче. Втората творба също е в Бородянка.

Руският президент има черен колан по джудо и е известен почитател на това бойно изкуство.

Снимка: Банкси, Инстаграм

