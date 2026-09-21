Юбилейната вечер е на 21 септември с вход свободен

25 години на сцена, музика, танц, срещи, приятелства и хиляди аплодисменти ще събере на едно място юбилейната вечер „25 години „Елика“ . На 21 септември Античният театър в Пловдив ще стане сцена на специалното събитие.

Юбилейният спектакъл започва в 20:30 часа, а входът е свободен.

Организаторите описват вечерта като среща на миналото, настоящето и бъдещето на една история, която продължава вече четвърт век.

25 години „Елика“ е част от програмата на „Възродено наследство. Празници на Стария град“, които се провеждат от 16 до 23 септември 2026 г.

25 години на сцена

За четвърт век „Елика“ свързва музика, танц и сценично изкуство с хората, които са били част от нейната история. Юбилейната вечер на Античния театър е замислена като празник на тази история – с поглед назад към изминатия път и към това, което предстои.

„Една история, която продължава…“ – така организаторите анонсират юбилея.

21 септември 2026 г.

20:30 часа

Античен театър – Пловдив

Вход свободен