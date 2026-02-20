АктуалноВкусът на градаЖивотЗабавлениеИзбор на редактораНовини

„Златна круша“ става тайландски ресторант

Най-старият пловдивски ресторант „Златна круша“ ще мине през поредно прераждане. Близо 100-годишното заведение, което никога не е сменяло името си и функционира на едно и също място от 1929г. на ул. „Отец Паисий“, има нов стопанин. Който е решил да смени концепцията и да превърне емблематичното място в съвременен тайландски ресторант, в който тази все още не много позната на пловдивчани кухня да бъде представена с по-модерен прочит на банкокските традиции в кулинарията.

Ново и старо: Ресторант Златната Круша

Очаква се ресторантът да отвори врати с новото си меню и тематична визия през пролетта. Новите стопани на „Златна круша“ са собствениците на ресторант „Шафран“ в квартал Капана, които ще търсят нова публика с проекта си.

Припомняме, че последният рестарт на заведението бе от началото на миналата година:

Най-старият пловдивски ресторант работи отново

Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един коментар

