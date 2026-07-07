ЖП естакада с дължина 1370 м. над бул. „Копривщица“ предвижда проектът за S-Bahn

Идейната разработка за железопътната естакада на бул. „Копривщица“, по която ще се движи бъдещата градска железница (S-Bahn) на Пловдив, беше представена от представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) пред кмета Костадин Димитров, главния архитект Яна Желязкова и пред заместник-кмета на район „Централен“ инж. Тошо Пашов.

Проектът предвижда изграждането на нова железопътна връзка, която ще свързва Централна гара с гара Филипово. Железопътните линии от Коматевския възел до гара Филипово ще бъдат повдигнати с между 5 и 7 метра, като ще станат двойни, а влаковете ще могат да се движат със скорост до 85 км/ч. В участъка на бул Копривщица железният път ще бъде на естакада с дължина 1370 метра. Така ще бъдат премахнати всички жп прелези по бул. „Копривщица“, които в момента създават сериозни задръствания и затрудняват движението.

По трасето са предвидени три нови спирки на бъдещата градска железница – при кръстовищата с бул. „Пещерско шосе“, бул. „Шести септември“ и бул. „България“. Проектът включва и решения за безконфликтно преминаване на пешеходци и автомобили при ключовите кръстовища с бул. „Пещерско шосе“, бул. „Свобода“ и бул. „Шести септември“. Железопътен мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия Железен мост, който ще бъде демонтиран и заменен с новото съоръжение с по-големи габарити и двупосочно движение.

Община Пловдив планира изграждането на нов пътен мост, успоредно на железопътния, който ще обслужва 4 района – „Северен“ , „Южен“, „Централен“ и „Западен“ и ще изнесе движението север-юг в периферията на центъра. Пътният мост е проектиран с две платна по три ленти за движение.

„Предстои идейният проект да бъде подложен на обществено обсъждане и представен в Общинския съвет. След одобрението НКЖИ ще премине към изготвянето на техническия проект за железопътната естакада и новия мост, а Община Пловдив ще обяви обществена поръчка за проектирането на пътния мост. Проектите са сред най-мащабните инфраструктурни инициативи в града и са ключова част от развитието на бъдещата градска железница и модернизацията на железопътен възел Пловдив“, съобщават от кметството.