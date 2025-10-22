Недоволството срещу транспортните проблеми и липсата на диалог с властта се изостря

Жители на Труд и Рогош ще се съберат на протест пред сградата на Общински съвет – Марица (бул. „Марица север“ №57А, Пловдив), където в 10 часа започва редовната сесия на местния парламент.

Гражданите настояват кметът на общината да се срещне с тях и да представи ясен план за решаване на транспортния проблем в Труд, след като шофьорите по маршрутна линия №5 отказаха да обслужват вътрешните улици на селото.

„Казват ни в очите: „Наказани сте, защото протестирате!“ – това е гавра с 5000 души“, пишат организаторите в групата „Забелязано в с. Труд“. Според тях, големите автобуси, които в момента се движат по линията, са само временна мярка „за статистика“, без реално да решават проблема с достъпа на жителите до транспорт.

Очаква се на сесията да бъде внесен проект на решение от общинския съветник Станимир Тончев, с който да се задължи кметът да изготви и оповести поетапен план за действие.

Протестът се очертава като един от най-ярките граждански сблъсъци с местната власт от началото на мандата, след като според хората от Труд „кметът на Марица избягва среща с тях вече десетки дни“.

Организаторите призовават: