Жителите на Марица Гардънс излизат отново на протест срещу строежа в дигата на реката

Граждани излизат на демонстрация с искане за прозрачност и съдебен контрол върху строителство в зона с риск от наводнения и в близост до зеления пояс на реката

В Пловдив е насрочен протест под надслов „Да защитим брега на р. Марица“. Събитието ще се проведе на кръстовището до магазин „Алати“ и е организирано от гражданска инициатива НЕ на Строежа Върху Дигата и в Биокоридора. Протестът е насрочен за 23 април 2026 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

Повод за недоволството е започналото строителство на многофамилна жилищна сграда до комплекс „Марица Гардънс“ с подземни гаражи в непосредствена близост до река Марица. Сагата със спорния строеж Под тепето ви разказа в журналистическо разследване с редица статии.

Според организаторите обектът попада в зона с повишен риск от наводнения и в район, определян като част от зелен пояс или биокоридор. Вижте видеото, което заснехме на място.

Инициативният комитет поставя въпроси относно законосъобразността на административните процедури, свързани с проекта, като твърди, че въпреки подадени сигнали строителните дейности продължават.

Участниците в протеста заявяват искания за по-голяма прозрачност, институционални отговори и стриктно спазване на действащите правила и норми. Те настояват също за съдебен контрол върху случая.

Припомняме, че преди десетина дни на обекта имаше второ срутване на земни маси, при което пострада двора на съседния имот.

Според организаторите казусът засяга не само конкретния строеж, но и по-широки обществени теми, включително сигурността на района, опазването на природната среда и бъдещото развитие на града.

От инициативата призовават гражданите да се включат в проявата и да подкрепят каузата чрез присъствие и споделяне на информация за събитието.