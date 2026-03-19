Жители срещу инвеститора край Марица: „Има риск и щети“ vs. „Всичко е контролирано“

Спорът около строежа до „Марица Гардънс“ се изостря след съборена ограда и продължаващи сигнали за проблеми

Очаква се съвместна проверка на място, която да изясни фактите около строителството

Напрежението около строежа край дигата на река Марица в Пловдив се засилва, след като тази в сряда сутрин беше съборена ограда и част от двор на съседен имот – Първи поразии при строежа до Марица Гардънс.

Случаят извади на преден план противоположните позиции на живеещите в района и инвеститора – Съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

Жителите: „Има щети и реален риск“

Хора от комплекса „Марица Гардънс“ твърдят, че строителните дейности вече водят до проблеми.

По думите им:

има щети по жилища , появили се след изкопни дейности

, появили се след изкопни дейности съборената ограда е доказателство за нестабилност на терена

строителството е твърде близо до реката

„В рамките на седмица много от апартаментите получиха щети, които не са минимални“, заяви жителка на комплекса в ефира на предаването „България в 60 мнути“ по БНТ.

Живеещите поставят и по-широки въпроси за:

риск от наводнения

застрояване в близост до защитени зони

заобикаляне на екологични процедури

Инвеститорът: „Контролирано събаряне, няма опасност“

От своя страна представителят на инвеститора арх. Тодор Узунов отхвърли твърденията за проблеми пред телевизията, няколко часа след срутването на оградата и двора.

Той обясни, че:

съборената ограда е премахната контролирано

действията са извършени със знанието на собствениците

целта е била да се гарантира безопасността на работниците

„Взети са всички необходими мерки и технически решения, които да не компрометират нито съседните сгради, нито строежа“, заяви той.

Спор за законността и планирането

Двете страни се разминават и по отношение на устройствените планове.

Жителите твърдят, че теренът попада в биокоридор и зелена зона, докато инвеститорът посочва, че:

се прилага актуализираният Общ устройствен план от 2022 г.

старите предвиждания не са реализирани

действащият статут позволява строителство

Институциите – между двете позиции

Към момента:

Очаква се съвместна проверка днес на място, която да изясни фактите около строителството.

За сега казусът остава отворен, а напрежението между живеещи и инвеститор се засилва.

П.П.: Редакцията изпрати в началото на февруари официални въпроси и до дружеството – инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция от инвеститора тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.

На корицата: стоп кадър БНТ