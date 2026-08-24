Жители от Гагарин: Така ли трябва да изглежда Пловдив?

„Така ли трябва да изглежда Пловдив?“. Това питат жители на квартал Гагарин в сигнал до Под тепето, придружен от снимков материал- преливащи и изпочупени съдове за смет на улица „Барикадите“.

„Барикадирани сме от боклук пред входовете ни. Вонята е покъртителна, а дори видът на контейнерите не заслужава коментар. Очевидно градската управа смята, че живеем не в Европейската столица на културата, а в гето от Третия свят. Само дето плащаме данъци като за Европейска столица на културата“, гневят се хората от квартала.

Подчертават, че отвратителните снимки са направени в 10.30 часа днес.

„Тук не говорим просто за несъбран боклук. Говорим за цялата покъртителна картинка, с вида на самите казани и съдове за разделно сметосъбиране, за тротоарите, средата около тази кочина и парковата среда, която е по-скоро като пустинята Гоби. Това отношение към пловдивчани трябва да спре“, пишат ни жителите на зоната около ул. „Барикадите“.