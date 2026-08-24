Жители от Гагарин: Така ли трябва да изглежда Пловдив?
„Така ли трябва да изглежда Пловдив?“. Това питат жители на квартал Гагарин в сигнал до Под тепето, придружен от снимков материал- преливащи и изпочупени съдове за смет на улица „Барикадите“.
„Барикадирани сме от боклук пред входовете ни. Вонята е покъртителна, а дори видът на контейнерите не заслужава коментар. Очевидно градската управа смята, че живеем не в Европейската столица на културата, а в гето от Третия свят. Само дето плащаме данъци като за Европейска столица на културата“, гневят се хората от квартала.
Подчертават, че отвратителните снимки са направени в 10.30 часа днес.
„Тук не говорим просто за несъбран боклук. Говорим за цялата покъртителна картинка, с вида на самите казани и съдове за разделно сметосъбиране, за тротоарите, средата около тази кочина и парковата среда, която е по-скоро като пустинята Гоби. Това отношение към пловдивчани трябва да спре“, пишат ни жителите на зоната около ул. „Барикадите“.
Един коментар
Има ли вече отговор от общината по сигнала за ул. „Барикадите“? Извозването на отпадъците е само първата стъпка — необходима е и подмяна на счупените съдове, както и редовно почистване около тях. Би било полезно редакцията да проследи случая след седмица, за да се види дали има трайна промяна.
Поздрави,
Block Blast