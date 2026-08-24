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Жители от Гагарин: Така ли трябва да изглежда Пловдив?

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:42ч, понеделник, 24 август, 2026
1 612 1 минута

„Така ли трябва да изглежда Пловдив?“. Това питат жители на квартал Гагарин в сигнал до Под тепето, придружен от снимков материал- преливащи и изпочупени съдове за смет на улица „Барикадите“.

„Барикадирани сме от боклук пред входовете ни. Вонята е покъртителна, а дори видът на контейнерите не заслужава коментар. Очевидно градската управа смята, че живеем не в Европейската столица на културата, а в гето от Третия свят. Само дето плащаме данъци като за Европейска столица на културата“, гневят се хората от квартала.

Подчертават, че отвратителните снимки са направени в 10.30 часа днес.

„Тук не говорим просто за несъбран боклук. Говорим за цялата покъртителна картинка, с вида на самите казани и съдове за разделно сметосъбиране, за тротоарите, средата около тази кочина и парковата среда, която е по-скоро като пустинята Гоби. Това отношение към пловдивчани трябва да спре“, пишат ни жителите на зоната около ул. „Барикадите“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:42ч, понеделник, 24 август, 2026
1 612 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Има ли вече отговор от общината по сигнала за ул. „Барикадите“? Извозването на отпадъците е само първата стъпка — необходима е и подмяна на счупените съдове, както и редовно почистване около тях. Би било полезно редакцията да проследи случая след седмица, за да се види дали има трайна промяна.

    Поздрави,
    Block Blast

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