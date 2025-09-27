Жители на Труд блокират Карловско шосе утре

Жителите на село Труд продължават безсрочните си протести с настояване за реално възстановяване на автобусна линия №1 и нормална транспортна връзка с Пловдив.

Следващият протест ще се проведе утре, 28 септември, от 14:30 ч. на Карловско шосе, където движението ще бъде временно блокирано.

Организаторите подчертават, че не целят да създават неудобство на пътуващите, а да бъдат чути и проблемът най-накрая да получи решение. „Общественият транспорт е основно право, а борбата на Труд е борба и за други населени места в страната, които страдат от липса на адекватен транспорт“, подчертават те.