Жители на Царацово на протест срещу честите спирания на тока

„Токът идва и спира на интервали, което прави невъзможно нормалното използване на електроуреди“, разказват хора от селото

Застрашен е животът на човек на апаратно дишане

Жители на пловдивското село Царацово сигнализират за системни прекъсвания на електрозахранването, които сериозно затрудняват ежедневието им и поставят в риск здравето на хора с медицински нужди. Сред най-тревожните случаи е този на мъж, зависим от кислороден концентратор, който предупреждава, че всяко спиране на тока може да се окаже животозастрашаващо.

По думите на местните, проблемът не е от вчера, а се повтаря от години, като освен пълни прекъсвания се наблюдават и колебания в напрежението. Само през последните дни жителите са преживели продължителни спирания, съпроводени с кратки токови удари.

„Токът идва и спира на интервали, което прави невъзможно нормалното използване на електроуреди“, разказват хора от селото.

Липсата на електричество води и до вторични проблеми – цели квартали остават без вода, тъй като помпената станция е изцяло зависима от електрозахранването, съобщава БНТ. Така дори базови дейности като готвене, отопление и грижа за деца се превръщат в сериозно предизвикателство.

Майка на три деца споделя, че в студеното време липсата на ток създава особено тежки условия за семействата.

„Не можеш да стоплиш дома си, нито да сготвиш или да се погрижиш нормално за децата“, казва тя.

От електроразпределителното дружество признават за една по-сериозна авария през изминалата седмица, но са категорични, че няма данни за системен проблем. По думите им, се извършва наблюдение на мрежата и при нужда се предприемат технически мерки.

От ВиК също потвърждават зависимостта на водоподаването от електричеството и уточняват, че при липса на ток подаването на вода автоматично се прекъсва. Според експерти основният проблем е остарялата инфраструктура, която се нуждае от цялостна подмяна.

Кметът на Царацово също признава за трудностите и информира за предстоящо планово прекъсване на електрозахранването на 26 март, заради ремонтни дейности.

Жителите настояват институциите и електроразпределителното дружество да предприемат спешни мерки, за да се гарантира сигурността и нормалният живот в селото.

Снимка: Забелязано в с. Царацово