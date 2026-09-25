Жилищата в Пловдив поскъпват най-бързо: новото скача с 8.2%, старото с 19% за година

НСИ отчита рекорден за големите градове тримесечен ръст от 5.8% в Пловдив. Зад него обаче стои любопитна промяна: сделките със съществуващи жилища намаляват с 11.4%, докато цените им са с 19% над нивата от година по-рано.

Жилищният пазар в Пловдив продължава да поскъпва, при това с темп, който през второто тримесечие на 2026 г. поставя града начело сред шестте най-големи български града. Цените на закупените жилища в Пловдив са се увеличили с 5.8% спрямо първото тримесечие на годината – повече от два пъти над ръста в София и Варна за същия период.

Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинства. НСИ публикува ценови индекси, а не средни офертни цени на квадратен метър.

Новото жилище поскъпва рязко за три месеца

Пловдивският резултат от 5.8% за второто тримесечие се разделя доста неравномерно между двата сегмента на пазара.

При новопостроените жилища ръстът е 8.2% спрямо първото тримесечие, докато при съществуващите жилища е 3.6%.

графика: НСИ – Национален статистически институт

Това е важна подробност, която остава скрита зад общото число от 5.8%. Поскъпването през пролетта и началото на лятото е било особено силно при новото строителство.

На годишна база картината обаче се обръща.

През второто тримесечие на 2026 г. жилищата в Пловдив са били средно с 11.3% по-скъпи спрямо същото тримесечие на 2025 г. При новите жилища годишният ръст е едва 2.7%, докато при съществуващите достига 19%.

С други думи, ако се гледа последната една година, именно старото строителство е двигателят на поскъпването в Пловдив.

Това е и най-голямата разлика между двата сегмента – 16.3 процентни пункта.

Топ 5 на цените на жилища в Пловдив

Поскъпването идва при по-малко сделки със стари жилища

Още по-интересни стават данните, когато към цените се добави броят на сделките.

В Пловдив през второто тримесечие на 2026 г. общият брой сделки с жилища е с 3.3% по-нисък спрямо година по-рано.

Но вътре в това число има две напълно различни тенденции:

сделките с нови жилища са се увеличили с 5.9% ;

; сделките със съществуващи жилища са намалели с 11.4%.

Така се получава необичайна комбинация: при старите жилища има по-малко сделки, но значително по-високи цени.

Това не означава автоматично, че купувачите са изчезнали от пазара. Данните показват само броя на сделките, а не причините за промяната. Възможно е например структурата на закупените имоти да е различна – но от статистиката на НСИ сама по себе си не може да се заключи защо се случва това.

Парите в сделките растат, макар сделките да са по-малко

Има още един показател, който си заслужава да бъде видян заедно с ценовия индекс.

Общата стойност на сделките с жилища в Пловдив е нараснала с 4.1% спрямо второто тримесечие на 2025 г.

При новите жилища увеличението е 4.7%, а при съществуващите – 3.6%.

Това означава, че в Пловдив през разглеждания период са реализирани 3.3% по-малко жилищни сделки, но за общо 4.1% по-висока стойност спрямо година по-рано.

Падат цените на новото строителство в Пловдив

Чисто аритметично това означава, че средната стойност на една сделка се е повишила с около 7.7%. Това обаче не трябва да се бърка със средна цена на квадратен метър – показателят се влияе и от това какъв тип жилища са били купувани.

При съществуващите жилища разликата е още по-видима: 11.4% по-малко сделки срещу 3.6% по-висока обща стойност. А ценовият индекс за този сегмент отчита 19% годишен ръст.

Пловдив е №1 по тримесечен ръст, но не и по годишен

На национално ниво цените на жилищата са се увеличили с 4.5% през второто тримесечие спрямо първото.

Пловдив е на първо място с 5.8%, следван от Стара Загора с 2.9%, Варна с 2.8%, София с 2.4%, Русе с 2.0%, докато в Бургас е отчетен спад от 1.5%.

При сравнението с година по-рано обаче Пловдив вече не е начело. Годишният ръст от 11.3% е под средния за страната от 15.5%.

За сравнение, сред шестте големи града годишният ръст е 13.2% в София, 14.3% във Варна, 9.1% в Бургас, -0.8% в Русе и 15.7% в Стара Загора.

Така статистиката дава две различни снимки на пазара:

Пловдив е градът с най-силното поскъпване само за едно тримесечие, но годишният му ръст остава под средния за страната.

Какво означава това за купувача?

Най-простият прочит на данните е, че човек, който търси жилище в Пловдив през 2026 г., не вижда пазар, на който намаляващият брой сделки води до по-ниски цени.

Напротив – при съществуващите жилища НСИ отчита едновременно по-малко сделки и 19% по-висок ценови индекс на годишна база.

При новото строителство пазарът изглежда по-различно: броят на сделките е нараснал с 5.9% за година, а ценовият индекс е само с 2.7% над нивото от второто тримесечие на 2025 г. В същото време именно новите жилища са поскъпнали най-рязко между първото и второто тримесечие на 2026 г. – с 8.2%.

Това подсказва, че едно число за „цените на имотите в Пловдив“ вече не е достатъчно, за да се разбере какво се случва на пазара. Новото и старото строителство се движат с различна скорост, а броят и стойността на сделките дават още една важна част от картината.

Шокови цени на гаражите в Пловдив

И още една важна уговорка: НСИ не публикува в тази статистика конкретна средна цена на квадратен метър за Пловдив. Индексът измерва изменението на пазарните цени на жилищата, закупени от домакинства, и обхваща както новопостроени, така и съществуващи жилища. Данните за второто тримесечие са предварителни.