Съотношението между покупните цени и наемите не означават непременно бърза възвръщаемост на инвестицията

Достъпността на жилищата също остава ограничена. С една заплата в града могат да бъдат купени средно 0,8 кв. м.

Средната офертна цена на жилище в Пловдив достига 132 044 евро, което е с 5,3% повече спрямо септември миналата година. Средната цена на квадратен метър обаче е 1571 евро, или с 2% под нивото от същия месец на 2025 г.

Пловдив остава строителният лидер, но новите жилища намаляват

В същото време наемите в града продължават да растат с двуцифрени темпове. Средният месечен наем на жилище достига 520 евро, което представлява увеличение от 11,5% на годишна база. Средната наемна цена на квадратен метър е 7,50 евро, или с 11,3% повече спрямо септември 2025 г.

Това показват данните за септември 2026 г., представени в анализ на „Капитал“ за развитието на имотния пазар в България.

Достъпността на жилищата също остава ограничена. С една брутна месечна заплата в града могат да бъдат купени средно 0,8 квадратни метра жилищна площ.

Според данните очакваната доходност от инвестиция в жилище под наем в Пловдив е 4,7%. Изчисленията показват, че при тези показатели са необходими около 21 години, за да се възстанови вложението чрез брутните приходи от наем.

Съотношението между покупните цени и наемите показва, че по-високите приходи от отдаване под наем не означават непременно бърза възвръщаемост на инвестицията.

Припомняме, че според данните за последното тримесечие Пловдив е с най-големия ръст на жилищните цени сред големите градове – Жилищата в Пловдив поскъпват най-бързо: новото скача с 8.2%, старото с 19% за година.

Сделките с имоти в България намаляват все по-бързо

На национално ниво спадът на имотните сделки се задълбочава. По данни на Агенцията по вписванията, цитирани от „Капитал“, през третото тримесечие на 2026 г. са вписани 45 312 покупко-продажби на имоти в България. Това е с 22,1% по-малко спрямо 58 184 сделки за същия период на миналата година.

За първите девет месеца на 2026 г. сделките са общо 129 431 при 159 338 за същия период на 2025 г. Намалението е 18,8%.

Тези данни обхващат сделки със сгради, части от сгради и земи в цялата страна и не дават самостоятелна картина за броя на сделките в Пловдив.

Въпреки охлаждането на пазара националният индекс на НСИ продължава да отчита поскъпване на жилищата. Според анализа годишният ръст достига 15,5% през третото тримесечие на 2026 г. при 12,6% в края на 2025 г. и 14,8% през първото тримесечие на тази година.

Подробности вижте в таблицата.

Пазарът на жилища в числа

септември 2026/ септември 2025, офертни цени в евро

покупка София Пловдив Варна Бургас средна цена на жилище 240000 132044 155000 135000 промяна в цената -2.1% 5.3% 0.3% 16.3% средна цена кв.м 2719 1571 2041 1939 промяна в цената кв.м -5.4% -2.0% -3.0% 6.1% наем – – – – – – – – – – – – среден наем на жилище 690 520 600 550 промяна в цената -1.4% 11.5% 14.8% 11.7% среден наем на кв.м 10 7.5 9.1 8.3 промяна в цената кв.м 0% 11.3% 11.9% 14% инвестиционни показатели – – – – – – – – – – – – колко кв.м се купуват с една брутна заплата 0.7 0.8 0.6 0.6 очаквана доходност 3.5% 4.7% 4.6% 4.9% години за връщане на инвестицията 29 21 22 20

таблица: източник Ocenime.bg

През септември офертните цени в София, Пловдив и Варна показват годишни спадове в някои от наблюдаваните показатели. Един месец не е достатъчен, за да се говори за трайна тенденция, затова данните за октомври ще бъдат важни за проследяването на движението на цените, коментират специалстите.

По-високи данъчни оценки срещу повече средства за инфраструктура

Друг фактор, който може да повлияе върху разходите на собствениците и купувачите, е предложението за увеличаване на данъчните оценки на имотите. Припомняме, че правителството предлага те да бъдат удвоени до 2029 г. Ако промяната бъде приета, това ще бъде първата им корекция от 20 години насам.

Очакването е по-високите оценки да увеличат приходите на общините и да осигурят повече средства за инфраструктура, включително за улици и градска среда. От друга страна, промяната би могла постепенно да повиши разходите за притежаване и придобиване на имот, както и да окаже натиск върху наемите.

Предстои да стане ясно как ще изглежда окончателният вариант на предложението и какви решения ще вземат общините, включително по отношение на данъчните ставки.

За Пловдив въпросът е не само дали данъчната тежест ще се увеличи, но и дали допълнителните приходи ще се превърнат в по-добра инфраструктура и градска среда.