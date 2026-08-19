Полицията разследва тежко убийство в Съединение, при което тялото на млад мъж е било открито в имот на бивш полицейски служител. За случая е задържан 64-годишният Тодор Лапков, който след пенсионирането си от системата на МВР се занимавал с отглеждане на животни.

Тялото на жертвата е намерено в чували в обор в квартал „Точиларци“. По информация, разпространена от местните власти, останките са били разчленени и укрити в шахта в имота.

Жертвата е Митко Димитров от село Найден Герово. По данни, цитирани от кмета на селото Атанас Арабаджийски, мъжът е бил познат на полицията с множество кражби. По думите му Лапков е бил обект на посегателства няколко пъти, включително от Димитров.

Една от разследваните версии е, че убийството може да е свързано с опит за кражба от фермата на бившия полицай. На този етап обаче мотивът не е официално потвърден.

Кметът на Найден Герово посочва още, че Димитров е имал психически проблеми.

Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече информация за случая, както и за повдигнатото обвинение на задържания.