Жега без капка вода на Бунарджика

В разгара на най-горещите дни от годината една от най-посещаваните зони за разходка в Пловдив – Бунарджика, посреща посетителите без работещи чешми и с пресъхнал фонтан.

Снимки в соцаилните мрежи, показват, че нито чешмата под паметника на Цар Освободител, нито чешмите по алеите предлагат вода на пловдивчани и туристите. Сух е и фонтанът при акведукта и емблематичната бяла мечка – място, което през летните месеци обикновено създава прохлада и е сред най-фотографираните кътчета на хълма. В групите има информация, че той не работи още от юни месец.

Иронията е, че тепето носи името Бунарджик именно заради някогашните си извори. Османското название произлиза от думата „бунар“ – кладенец или извор, а в миналото по склоновете му е имало естествени водоизточници, дали името на хълма. Днес обаче в разгара на летните горещини вода няма дори в изградените чешми.

Липсата на работещи водоизточници е неудобство както за пловдивчани, които ежедневно спортуват и се разхождат по Бунарджика, така и за многобройните туристи, изкачващи се до паметниците и панорамните площадки.

При температури над 35 градуса подобни места за освежаване не са просто удобство, а необходимост. Остава въпросът дали става дума за временна повреда или за пореден случай, в който една от емблемите на Пловдив остава без поддръжка, когато е най-нужна.

Снимки: Стойчо Иванов/Facebook