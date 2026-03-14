Жалба спря поръчката за Форум-юг и изток

Жалба в Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античния форум на Филипопол – Изток и Юг. Тя е подадена от фирма „Марица Инфра“, предаде Радио Пловдив. Проектът е на стойност 8 милиона и 500 хиляди лева, а оферти за участие в процедурата са подали две фирми – „Драгиев и Ко“ и „Парсек Груп“.

Фирмата „Марица Инфра“, която е подала жалбата в Комисията за защита на конкуренцията, не е участник в обществената поръчка. Производството е образувано два дни след като стана ясно, че две компании са подали оферти за изпълнение на проекта.

Поръчката беше обявена в края на януари тази година, без осигурено финансиране. Целта на проекта е южната и източната част на Античния форум да се превърнат в част от централната градска зона на Пловдив и в естествено продължение на Цар-Симеоновата градина.

Миналия месец кметът Костадин Димитров заяви, че Община Пловдив ще разчита на държавно финансиране за реализацията на мащабния проект. Той трябва да даде възможност градът да представи по-пълно своята историческа даденост.

Обектът е недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческата зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“. Доцент Иво Топалилов от БАН, който участва в разработването на проекта, подчерта, че идеята е да бъде показан един от най-интересните и по-слабо познати периоди от историята на Античния форум.