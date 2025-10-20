„Няма притеснения. Знам това, което знаете и вие. Никой не ме е търсил и не ме е викал за информация“. Така бившият кмет Здравко Димитров коментира пред Под тепето разследването на Европрокуратурата, което се извършва заради обществената поръчка за ремонта на базата на общинските предприятия „Чистота“ и „Паркове и градини“, за която Под тепето е писало многократно.

„АДФИ две години не излезе от общината. Всеки документ и всяка поръчка са проверявани“, добави Димитров. Той подчерта, че ремонтът в базата на двете предприятия е правен, тъй като е имало нужда от такъв. „60 години не беше правен ремонт, и това е документирано. Хората работеха в потресаващи условия“, добави Здравко Димитров.

Поръчката, заради която и в момента разследващи и жандармеристи се намират в и около кметството и бившия Партиен дом, бе движена от дирекция екология и зам.-кмета в този ресор в екипа на Здравко Димитров- Анести Тимчев. Процедурата бе възложена за ремонт на общия двор на двете ОП-та и част от сградния фонд в тях, а резултатите от дейностите бяха меко казано незадоволителни- година след него базата бе с изпочупени вибропресовани плочи, криви улуци, деформиран на места покрив на прясно ремонтираните постройки.

Темата за начина, по който бяха усвоени 3 милиона под формата на кредит от Европейския фонд за регионално развитие, част от тегления от Зико 40-милионен заем, бе отворена в публичното пространство след разследване на Под тепето и серия от публикации по казуса. Тя бе подета от общинските съветници Добромира Костова и Николай Гюров, които подадоха сигнали до прокуратурата и МРРБ, от където вероятно сигналът е стигнал и до Европейската прокуратура.

„Миналата година сезирахме прокуратурата и МРРБ за ремонта на двора на „Чистота“ и „Градини и паркове“. Давахме и показания по сигнала, като с времето го допълвахме, тъй като се сдобихме с документи междувременно. Направихме и няколко видеа по темата, както и участвахме в подкаста на Под тепето- вие провеждаха серия от разследвания по темата. Стигнахме и до извода колко закона са нарушени с този ремонт. Нямам официална информация за днешната акция в Общината и доколко тя е свързана с нашите сигнали“, коментира Добромира Костова днес.