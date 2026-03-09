50 милиона евро. Толкова пари е поискал за дяла си от Централна поща частният собственик на сградата в сърцето на Пловдив. Това стана ясно при посещението на Бойко Борисов в града в края на миналата седмица в разговор с кмета на тема културната инфраструктура под тепетата. От коментарите на двамата стана ясно, че разговори с притежателя на голяма част от зданието за водени наскоро и че офертата му към общината била на стойност 100 милиона лева. По сметки на Борисов още поне толкова са нужни за пълен ремонт и преустройство на постройката за нови функционални нужди, което прави цифрата непосилна за бюджета на града.

Под тепето се свърза по темата с бившия кмет Здравко Димитров, който бе провел разговори с частния собственик в емблематичната сграда, сдобил се дяловете си в нея след приватизацията на част от активите на Българска телекомуникационна компания.

„В моя мандат имахме среща, като останах с впечатлението, че собственикът няма нищо против да се раздели с частта си, но на сериозна цена. По мой спомен тогава бе назована сумата от 40 милиона лева. На база какви изчисления тя е набъбнала на 50 милиона евро, или с повече от два пъти, аз мога само да гадая“, коментира Здравко Димитров.

Той допълни, че още при неговия разговор с частния собственик е било ясно, че Община Пловдив не може да си позволи подобен разход и че идеята за превръщането на Централна поща в сграда с културни функции е по-скоро мисия невъзможна.

„Тук е моментът да се пренасочат усилията. Може би е дошъл моментът да се поправи една голяма грешка на миналото. А именно след преговори парцелът на Сточна гара да бъде откупен от общината, тъй като това място е ключово за бъдещето на Пловдив. Там може за се изгради нашият сити център, със съвременни сгради за градска опера, голям музей, галерии, други обществени функции и административен център на общината, в който да бъдат събрани всички звена и хора на едно място. Да бъде изграден и голям буферен многоетажен паркинг, който да реши проблемите с паркирането в централната градска част. Този парцел е спасението на Пловдив и би отворил нови възможности за развитие на града. Не е лошо общината да обмисли тази възможност. Може би фокусът трябва да е там“, коментира Здравко Димитров.

Припомняме, че върху въпросния гигантски терен на мястото на Сточна гара се планира изграждането на търговски център с над 150 000 кв.метра разгърната площ на пет нива.