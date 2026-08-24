Завърши ремонтът на „Ген. Колев“, улицата бе отворена за движение

Ремонтът на улица „Генерал Колев“ в район Западен приключи и тя вече е отворена за движение, съобщиха от градската управа. Пътната отсечка и прилежащата среда около нея не бяха пипани от 70-те години на миналия век, за да претърпят пълна реконструкция.

В рамките на дейностите са подменени водопроводът и канализацията, както и подземните комуникации. На място на стария паваж бе положена нова асфалтобетонова настилка. Изградени са тротоари и около 100 паркоместа, монтирано е и ново LED улично осветление.

„Премахнатият паваж е използван при обособяването на паркоместата от двете страни на улицата. Реализирано е ново озеленяване и поливна система. Реконструкцията е изпълнена от „Парсек груп“ по проект на Община Пловдив“, допълниха от администрацията.